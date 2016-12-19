Володимир Гройсман: Від успіху судової реформи залежить, чи отримаємо ми справедливий суд із найвищою довірою суспільства

В Україні мають бути створені усі належні умови для проведення успішної судової реформи, результатом якої буде справедливий суд із найвищою довірою суспільства. Про це Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив під час зустрічі із представниками громадянського суспільства та експертного середовища спільно зі співголовою Стратегічної групи радників з підтримки реформ в Україні Іваном Міклошем у п'ятницю.

"Мене турбує сьогодні, щоби ми створили належні умови для проведення успішної судової реформи в країні. Конституційні зміни прийняті, закони прийняті - тепер питання імплементації. Наскільки ми якісно імплементуємо, настільки буде залежати, чи отримаємо ми справедливий суд, який буде мати найвищу довіру суспільства. Я би хотів, щоби в Україні найвищу довіру суспільства мав український суд. Бо це буде єдиним критерієм відновлення справедливості для українських громадян", - наголосив Володимир Гройсман.

За його словами, "тоді це буде означати, що ніхто, де б він яку позицію не займав, не буде "жартувати зі зловживанням", бо буде знати, що справедливий суд, який матиме довіру суспільства, завжди поставить у будь-якому питанні зловживань крапку".

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ