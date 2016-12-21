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Урядова програма з енергоефективності діятиме у 2017 р. і на її фінансування виділено 400 млн грн

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Сьогодні вночі Верховною Радою України прийнято Державний бюджет України на 2017 рік, в якому передбачено 400 млн грн на фінансування Урядової програми з енергоефективності у наступному році.

«Цим рішенням підтримано продовження дії такої затребуваної суспільством програми з енергоефективності. Вже понад 2 роки цей прозорий, дієвий та надзвичайно популярний інструмент суттєво допомагає населенню та ОСББ при утепленні житла. За весь час дії програми 211 тис. родин впровадили заходи з енергозбереження та, як результат, значно зменшили свої витрати на комунальні послуги», - прокоментував подію Голова Держенергоефективності Сергій Савчук та висловив вдячність Кабінету Міністрів України, Парламенту, експертам, громадським організаціям, які своєю активною позицією допомагали відстоювати необхідність продовження дії програми у 2017 році.

Сергій Савчук також зауважив, що Держенергоефективності надалі здійснюватиме моніторинг дії програми. У разі стрімко зростаючого попиту населення на програму з утеплення житла буде ініційовано звернення до Уряду та Парламенту щодо необхідності збільшення обсягу її фінансування.

Нагадаємо, що кошти у сумі 400 млн грн, передбачені Держбюджетом на 2017 рік, буде спрямовано на надання населенню та ОСББ безповоротної фінансової допомоги на впровадження енергоефективних заходів: термомодернізацію, встановлення вузлів обліку води та тепла, багатозонних лічильників електроенергії, радіаторів опалення з терморегулятором, заміну вікон на енергоефективні, модернізацію освітлення, облаштування ІТП тощо.

З початку дії програми, а саме – з жовтня 2014 року і по теперішній час, її учасниками стали понад 211 тисяч родин, які залучили на енергоефективні заходи більше 2,7 млрд гривень. Від Уряду вони отримали близько 1 млрд грн відшкодування.

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНИ

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