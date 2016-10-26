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Людмила Денісова побажала національній паралімпійській збірній команді України удачі та перемог

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Завдяки досягненням національної паралімпійської збірної команди України та вагомій державній підтримці Україна стала одним із лідерів світового паралімпійського руху.
Адже останніми роками українські спортсмени-паралімпійці стабільно отримували високі спортивні результати на міжнародному рівні. З такими словами Міністр праці та соціальної політики України Людмила Денісова звернулася до спортсменів під час урочистої церемонії проводів національної паралімпійської збірної команди України на Х зимові Паралімпійські ігри у місті Ванкувер (Канада).

Міністр виголосила вітальне слово від Прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко:

„Ми пишаємося здобутками, мужністю, незбагненною непохитністю та витривалістю наших видатних спортсменів-переможців минулих Паралімпіад – Олени Юрловської, Людмили Павленко, Світлани Трифонової, Юлії Батенкової, Юрія Костюка, Віталія Лук’яненка, Олега Мунца, Сергія Хижняка – усіх тих, хто звеличив спортивну славу нашої держави та зміцнив її міжнародний авторитет, навіки вписав своє ім’я в історію паралімпійського руху”.

Людмила Денісова від імені Юлії Тимошенко побажала спортсменам наснаги та спортивної удачі.

Урядовець також висловила високу подяку тренерам, які натхненно та самовіддано готували спортсменів, а також державним та громадським організаціям, спонсорам та меценатам, які створили належні умови для підготовки і надали можливість гідно представляти Україну на Паралімпійських іграх-2010. Зокрема, вона зазначила, що це вже четверті ігри, в яких братиме участь національна паралімпійська команда України із зимових видів спорту.

„Переконана, ви неодмінно переможете. Ви – кожного дня переможці. Ви –  найталановитіші спортсмени. Ви – спортивна еліта нашої країни. Бажаю вам успіхів і перемоги на славу Україні. І перемоги обов’язково будуть, завдяки підтримці всього народу нашої держави”, - наголосила Міністр.

Джерело: Міністерство праці та соціальної політики

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