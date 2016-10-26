Людмила Денісова побажала національній паралімпійській збірній команді України удачі та перемог

Завдяки досягненням національної паралімпійської збірної команди України та вагомій державній підтримці Україна стала одним із лідерів світового паралімпійського руху.

Адже останніми роками українські спортсмени-паралімпійці стабільно отримували високі спортивні результати на міжнародному рівні. З такими словами Міністр праці та соціальної політики України Людмила Денісова звернулася до спортсменів під час урочистої церемонії проводів національної паралімпійської збірної команди України на Х зимові Паралімпійські ігри у місті Ванкувер (Канада).

Міністр виголосила вітальне слово від Прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко:

„Ми пишаємося здобутками, мужністю, незбагненною непохитністю та витривалістю наших видатних спортсменів-переможців минулих Паралімпіад – Олени Юрловської, Людмили Павленко, Світлани Трифонової, Юлії Батенкової, Юрія Костюка, Віталія Лук’яненка, Олега Мунца, Сергія Хижняка – усіх тих, хто звеличив спортивну славу нашої держави та зміцнив її міжнародний авторитет, навіки вписав своє ім’я в історію паралімпійського руху”.

Людмила Денісова від імені Юлії Тимошенко побажала спортсменам наснаги та спортивної удачі.

Урядовець також висловила високу подяку тренерам, які натхненно та самовіддано готували спортсменів, а також державним та громадським організаціям, спонсорам та меценатам, які створили належні умови для підготовки і надали можливість гідно представляти Україну на Паралімпійських іграх-2010. Зокрема, вона зазначила, що це вже четверті ігри, в яких братиме участь національна паралімпійська команда України із зимових видів спорту.

„Переконана, ви неодмінно переможете. Ви – кожного дня переможці. Ви – найталановитіші спортсмени. Ви – спортивна еліта нашої країни. Бажаю вам успіхів і перемоги на славу Україні. І перемоги обов’язково будуть, завдяки підтримці всього народу нашої держави”, - наголосила Міністр.

Джерело: Міністерство праці та соціальної політики