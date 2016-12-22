Володимир Гройсман: У 2017 році на будівництво доріг буде залучено близько 35 млрд грн

Уряд у 2017 році залучить сумарно близько 35 млрд грн на масштабне будівництво доріг. Про це заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання Уряду у середу.

"Ми вважаємо, що сумарно ми залучимо близько 35 млрд грн ресурсу в дорожнє господарство", - зазначив Прем'єр-міністр.

Зокрема, у Бюджеті-2017 на будівництво доріг передбачено 14,2 млрд грн видатків. Ще не менше 20 млрд грн становить очікуване залучення коштів міжнародних донорів та інших бюджетних інструментів. Також очікується надходження ресурсів з перевиконання плану надходжень митниці та завдяки співфінансуванню із місцевими бюджетами.

"У нас сьогодні достатньо інструментів для нормального будівництва доріг, - наголосив Прем'єр-міністр. - Цифра є достатньою. При правильному використанні ситуація буде набагато краща, ніж цього року".

Говорячи про завдання щодо будівництва доріг на наступний рік, він зазначив, що Уряд визначить топ-проекти щодо доріг, які мають національне значення. Спільно із міжнародними фінансовими організаціями домовлено змінити ті проекти, що не реалізовувалися. За його словами, багато проектів "безглуздо укладалися невідомо, для чого".

Уряд забезпечить ефективне використання ресурсів та високу якість дорожніх робіт. Він також сформує в 2017 році чітку стратегію розвитку українських доріг.

"Це все дасть можливість нам значно змінити в кращий бік якість українських доріг. Це наше стратегічне завдання", - заявив Прем'єр-міністр.

Володимир Гройсман підкреслив стовідсоткову підтримку Урядом відновлення дорожнього господарства країни, що було визначено одним з пріоритетів у Бюджеті на 2017 рік. Разом із рішучістю нового керівництва Державного агентства автомобільних доріг України це "дасть можливість вирвати з кризи дорожнє господарство", зазначив він.

Коментуючи презентовану в.о. Голови Агентства Славоміром Новаком інформацію, Глава Уряду зауважив, що 90% - майже 100% українських доріг знаходиться у "трагічному" стані. Погіршення їхнього стану відбувалося найбільше протягом 2005-2010 рр.

Прем'єр-міністр також підкреслив надважливе значення питання забезпечення безпеки на дорогах. Так, щороку на дорогах в Україні гине більше ніж 4 тис. людей.

Володимир Гройсман зауважив, що відновлення дорожнього господарства сприятиме зменшенню смертності на дорогах.

"Це все дуже пов'язано: коли нова дорога, нові знаки, нові обмеження, кільцевий рух, фото-, відеофіксація, - це все в комплексі дасть можливість зберігати людям життя", - зазначив він.

Глава Уряду закликав відповідальних членів Уряду та служб забезпечити підготовку до початку масштабного будівництва доріг у 2017 році.

"Сонечко блисне - треба виходити робити українські дороги", - зауважив він.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ