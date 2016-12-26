Володимир Гройсман привітав християн західного обряду з Різдвом

Дорогі співвітчизники!

Сердечно вітаю всіх, хто сповідує західний християнський обряд, із Різдвом Христовим!

Нехай радість і тепло оселяться у ваших домівках у святкові та подальші дні, нехай відступлять усі негаразди, печалі й тривоги, а в душах і помислах панують любов, гармонія і рівновага.

Вірю, що прийдешній рік принесе всім нам нові здобутки, а наша спільна праця, ентузіазм і цілеспрямованість слугуватимуть на благо рідної країни!

Бажаю вам щиросердної віри, міцного здоров’я, добробуту й миру!

З Різдвом Христовим!



Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман