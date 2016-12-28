У Бюджеті-2017 заплановане підвищення заробітної плати рятувальникам, а також виділення 600 млн грн на модернізацію і придбання нової техніки, - Володимир Гройсман

У Державному бюджеті на 2017 рік передбачено підвищення заробітної плати рятувальникам та майже 600 млн на модернізацію і придбання нової техніки. Про це заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час відвідин Державної пожежно-рятувальної частини №13 у Києві у вівторок.

Говорячи про Бюджет на 2017 рік, Глава Уряду зазначив: "Ми заклали зростання заробітної плати для вас, шановні ДСНСівці. Фактично, сьогодні усі ті, хто отримував заробітну плату 3 тис. грн, буде отримувати вже з 1 січня 5 тис. грн, той, хто отримував 4 тис. грн, буде отримувати 6. Для вашої частини це буде більше 2 тис. грн для кожного, хто працює".

"Це крок, який ми робимо на те, щоби зміцнити у тому числі вашу матеріально-технічну базу. Ми заклали майже 600 млн на модернізацію, на придбання нової пожежної техніки, щоб у вас було, з чим виїхати на місце пригоди і щоб ви мали усі передові технології і систему захисту для ефективного гасіння пожеж", - наголосив Глава Уряду.

Він зауважив, що щороку у пожежах в Україні гинуть майже 2 тис. осіб.

У цьому контексті Прем’єр-міністр зазначив, що у рамках реформи ДСНС мають бути вжиті кроки, які би давали можливість людям бути більш обачливими та не допускати жахливих трагедій.

Володимир Гройсман також наголосив на необхідності дотримання безпеки під час прийдешніх новорічних та різдвяних свят.

"Уряд України розуміє, що ми маємо підтримувати наші підрозділи ДСНС і не просто говорити про це, а робити конкретні кроки щодо заробітної плати, матеріально-технічного забезпечення, підвищення престижності професії", - наголосив Володимир Гройсман.

"Ми вважаємо, що ви маєте бути забезпечені усім необхідним, щоб вчасно прибути на місце події, надати якісно допомогу і найголовніше, щоб ви повернулися живими", - підкреслив Прем’єр-міністр.

Глава Уряду у вівторок відвідав Державну пожежно-рятувальну частину № 13 у Києві, що обслуговує найбільші спальні райони столиці – Дніпровський та Деснянський. Він ознайомився з матеріально-технічною базою частини та сучасним пожежним автомобілем, а також оглянув експонати Музею пожежної охорони.

Володимир Гройсман передав особовому складу пожежно-рятувальної частини 5 нових пожежних авто, закуплених за кошти державного бюджету на суму майже 19 млн грн. Прем’єр-міністр переконаний, що такі автомобілі мають вироблятися в Україні, що сприятиме розвитку економіки.

"Я би хотів, щоби ми такі автомобілі виготовляли на українській платформі. Я хочу підкреслити, що ми достатньо близько знаходимося від таких технічних рішень, це звісно залежить від виробників і конкуренції. Для мене важливо, щоб цей автомобіль збирався в Україні, щоб в кожному елементі цього автомобіля була праця українських громадян, щоби з кожного елемента цього автомобіля українські громадяни отримували свою заробітну плату. Так буде розвиватися країна. Тоді буде і економічна стабільність, і буде перспектива", - наголосив Володимир Гройсман.

Окрім того, рятувальникам було вручено 20 комплектів пожежного захисного одягу (каски, захисні куртки та штани, пожежні чоботи, рукавиці), а також пожежні рукава – 30 скаток (600 метрів).

Володимир Гройсман поспілкувався з особовим складом пожежно-рятувальної частини, яка перебуває на чергуванні, та нагородив рятувальників, які виявили мужність, рішучість та професіоналізм під час ліквідації надзвичайних ситуації та пожежі: полковника служби цивільного захисту Шарія Ігоря Борисовича, прапорщика служби цивільного захисту Савенкова Сергія Миколайовича та прапорщика служби цивільного захисту Лучука Вадима Валерійовича.

Прем’єр-міністр також вшанував пам’ять загиблих пожежників, поклавши квіти до пам’ятнику.



Довідково

З початку 2016 року на рятування людей, гасіння пожеж, ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації, небезпечних подій та проведення інших невідкладних робіт рятувальники столичної частини № 13 здійснили близько 1000 виїздів, що є найбільшим показником серед пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС в Україні. Зокрема, на гасіння пожеж представники особового складу частини виїздили 428 разів, на надзвичайні ситуації та небезпечні події – 8; брали участь у ліквідації наслідків дорожньо-транспортних подій 33 рази; надавали допомогу службам цивільного захисту у ліквідації наслідків аварій – 49.

У результаті оперативних дій частини № 13 м. Києва на пожежах врятовано 31 людину, не допущено знищення вогнем 64 будівлі та 36 одиниць техніки.

Під час несення служби в ніч кожного новорічного свята рятувальники цієї частини в середньому здійснюють близько 10 виїздів на гасіння пожеж. У новорічну ніч в цьому році службу нестимуть 19 представників особового складу частини.

Загалом з початку року в Україні сталося 73 274 пожежі, в яких працівниками Державної служби з надзвичайних ситуацій врятовано 1 863 людини.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ