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Геннадій Зубко: Відтепер для перепланування житла не потрібно отримувати дозволи

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Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на початку засідання Уряду у середу презентував проект Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду на період до 2020 року.

Урядовою постановою ми спростили Правила користування приміщеннями житлових будинків і гуртожитків. Відтепер власникам житла або наймачам гуртожитків, за погодженням з власником, при виконанні робіт з переобладнання та перепланування, які не передбачають втручання в несучі конструкції або інженерні системи загального користування, не потрібно отримувати дозвільних документів. Про це заявив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко під час засідання Уряду.

Віце-прем’єр-міністр зазначив, що після завершення зазначених робіт введення об’єкта в експлуатацію також не потребується.

ПРЕС-СЛУЖБА ВІЦЕ-ПРЕМ'ЄР-МІНІСТРА УКРАЇНИ

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