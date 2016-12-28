Сергій Савчук: Проект Постанови про продовження програми "теплих" кредитів у 2017 році узгоджено з усіма заінтересованими ЦОВВ

На сьогодні програма фінансової допомоги на утеплення надзвичайно затребувана населенням та ОСББ України. Тому Держенергоефективності оперативно розроблено та погоджено з усіма центральними органами виконавчої влади проект постанови Уряду щодо продовження Урядової програми з енергоефективності на 2017 рік.

«Прийняття цього урядового рішення є необхідним, щоб забезпечити безперервну дію програми «теплих» кредитів у наступному році. Таким чином вже з початку нового року українські родини матимуть можливість скористатися Урядовою допомогою на утеплення житла», - повідомив Голова Держенергоефективності Сергій Савчук.

Сергій Савчук також зазначив, що у разі прийняття цього рішення Уряду найближчим часом 40 ОСББ, які взяли участь у програмі у грудні цього року, зможуть розраховувати на відшкодування частини залучених коштів вже на початку 2017 року. Водночас, інші ОСББ зможуть отримувати нову Урядову допомогу на утеплення задовго до початку нового опалювального сезону.

Проект Постанови про продовження програми найближчим часом буде розглянуто на засіданні Урядового комітету, а згодом – на засіданні Уряду.

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕНЯ УКРАЇНИ