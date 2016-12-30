Глава Уряду обговорив із членами енергетичного штабу проходження опалювального сезону

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман провів нараду з питань проходження підприємствами паливно-енергетичного комплексу осінньо-зимового періоду 2016-2017 року у форматі Антикризового енергетичного штабу.

"Я зібрав штаб, щоби почути процес проходження опалювального сезону, - зауважив Глава Уряду. - Сьогодні потрібно чітко обговорити питання: газ, електроенергія, вугілля, споживання, усі логістичні питання, проблемні питання, які можуть виникати для того, щоб приймати вчасно необхідні рішення. Для мене важливо, щоб люди були зі світлом, електроенергією, теплом, у затишку, у спокої, і це ваш безпосередній обов'язок ці завдання виконувати", - зазначив Прем'єр-міністр, звертаючись до членів Антикризового енергетичного штабу.

Прем'єр-міністр підкреслив необхідність вжити всіх потрібних заходів для того, щоб країна пройшла стабільно осінньо-зимовий період.

Звертаючись до відповідальних органів та енергопостачальних компаній Володимир Гройсман наголосив, що вони мають забезпечити проходження у штатному режимі новорічних та різдвяних свят.

"Я би просив, щоби усі на місцях дали дуже чіткий сигнал - регулятор, обленерго і усі, щоб вони належним чином провели новорічні свята і не залишили людей сам на сам із проблемою. Наполягаю, щоб робота була організована таким чином, щоб було тепло, світло і без будь-яких нештатних ситуацій", - підкреслив Володимир Гройсман.

Глава Уряду заслухав інформацію відповідальних органів щодо стану забезпеченості та споживання енергетичними носіями. Учасники наради також обговорили проблемні питання, що виникають під час проходження опалювального сезону, зокрема щодо погашення боргів за теплоенергію на місцях.

Прем'єр-міністр подякував усім відповідальним органам за злагоджену роботу на початку опалювального сезону та командну роботу.

У нараді зокрема узяли участь Віце-прем'єр-міністр України Володимир Кістіон, Віце-прем'єр-міністр - Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик, Міністр інфраструктури України Володимир Омелян, Голова правління ПАТ "Укрзалізниця" Войцех Балчун, директор ДП "Держвуглепостач" Андрій Плюнгін, генеральний директор ПАТ "Центренерго" Олег Коземко, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Юрій Недашковський, директор ДП "Енергоринок" Юрій Гнатюк, генеральний директор ТОВ "ДТЕК" Максим Тімченко, заступник генерального директора ПАТ "Донбасенерго" Олег Ларіонов.

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