Прем'єр-міністр: Пріоритетом місцевої влади має стати вирішення проблеми черг до дитячих садків шляхом активного будівництва нових дошкільних закладів

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликає місцеву владу визначити будівництво дитячих садків своїм пріоритетом та за 2-4 роки ліквідувати черги дітей до дошкільних закладів. Про це він заявив під час урочистого відкриття разом із Київським міським головою Віталієм Кличком нового дошкільного навчального закладу № 791 Дарницького району м. Києва.

"Хочу, щоб мене сьогодні почули усі сільські голови, селищні голови – це пріоритет: треба зробити все, щоб у перспективі 2-3-4 років, де в кого яка є проблема, черги в дитячі садочки були ліквідовані", - заявив Володимир Гройсман.

За його словами, сьогодні у країні не вистачає дитячих садків. Дошкільні заклади – переповнені, а десятки тисяч дітей стоять у чергах. "Це неприпустимо для країни", - наголосив Володимир Гройсман.

"Завдання сьогодні місцевої влади – зробити пріоритет саме на відновленні і будівництві нових дитячих садків, - підкреслив Прем'єр-міністр. - Пріоритет має полягати у відкритті нових дитячих садочків і створенні нових місць для дітей у садочках".

Глава Уряду переконаний, що освіта має отримати з боку держави найвищу увагу і повагу для того, щоб українські діти отримали якісні знання і були конкурентні.

"Я згоден, що діти – наше майбутнє. Але для того, щоб діти були успішним майбутнім, вони мають отримати якісне сьогодення", - підкреслив Володимир Гройсман.

Прем'єр-міністр зауважив, що сфера освіти визначена Урядом як один з пріоритетів на 2017 рік. Так, передбачено збільшення заробітної плати українському вчителю на 50%, також удвічі зросте мінімальна заробітна плата, що позначиться на збільшенні заробітних плат працівників дошкільних навчальних закладів. "Це все буде сприяти налагодженню нормального процесу у дошкільній освіті зокрема", - зауважив Глава Уряду.

Володимир Гройсман зауважив, що сьогодні по усій країні відкриваються нові садочки. Можливість до їх будівництва стало наслідком ініційованої ним реформи з децентралізації влади, у результаті якої сьогодні у місцевих бюджетах сконцентровані мільярди гривень.

Разом з тим децентралізація влади не спрацює, якщо немає якісного управління на місцях, що буде визначати відповідні пріоритети ефективного використання отриманих коштів, зауважив Прем'єр-міністр.

"Якщо є гарне урядування на місцях, то з'являються такі дитячі садки, нові школи, інфраструктура. Мені б хотілося, щоб цей пріоритет був незмінним для усіх керівників на місцях, яких ми обираємо і яким довіряємо", - зазначив Володимир Гройсман.

Під час урочистого відкриття дитячого садка Глава Уряду оглянув приміщення дошкільного навчального закладу та вручив дітям подарунки напередодні прийдешніх новорічних та різдвяних свят.



Довідково

Будівлю дошкільного навчального закладу № 791 в 10 мікрорайоні житлового масиву Осокорки Дарницького району м. Києва введено в експлуатацію 21 грудня 2016 року.

Будівництво об'єкта було розпочато у 1993 році і призупинено у 1994 році. Добудову дитячого садка відновили у 2016 році, під час якої планувальні рішення були приведені у відповідність до сучасних будівельних норм.

Дитячий садок має 14 групових приміщень (в тому числі 4 ясельні групи), в яких можуть перебувати 260 дітей, є плавальний басейн, комп'ютерний клас, дві ігротеки, спортивна, музична та актова зали, харчовий та медичний блоки, пральня, адміністративні приміщення, а також приміщення для роботи логопеда та психолога.

Особливу уваги приділено питанням енергозбереження: утеплено фасад, системи вентиляції передбачені з рекуперацією повітря, влаштовано енергозберігаюче освітлення, ясельні групи та приміщення басейну мають "теплу підлогу", дах з антикриговою системою.

На території дитячого садочка розташовані групові майданчики з тіньовими навісами та безпечним гумовим покриттям на підлозі, пісочниці, майданчики для занять фізкультурою, вивчення правил дорожнього руху та майданчики для юних натуралістів.

Також було проведено озеленення території, облаштовані квітники, встановлено огорожу, систему зовнішнього і внутрішнього відеоспостереження, домофонного зв'язку.

Дитячий садок забезпечив створення 58 нових робочих місць.

Під час будівництва закладу вдалося зекономити 6 млн 445,1 тис. грн місцевого бюджету. Фактична вартість будівництва становить 81 млн 863,4 тис. грн.