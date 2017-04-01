Уряд України передав Держприкордонслужбі лікувальний заклад у Львівській області, де матимуть змогу проходити курс реабілітації учасники АТО

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман підписав розпорядження № 1062-р, завдяки чому учасники АТО, зокрема прикордонники, а також члени їхніх сімей та ветерани матимуть краще медичне забезпечення та умови для реабілітації. Йдеться про передачу нерухомого майна в смт Немирів Львівської області до сфери управління Адміністрації Державної прикордонної служби.

Соціальне забезпечення співробітників Держприкордонслужби було і залишається одним із пріоритетних завдань для Уряду. Важливим напрямком цієї роботи є цільова напрацьована відомча система медичного забезпечення.

Планується, що на базі цього майнового комплексу функціонуватиме санаторій для медичної реабілітації військовослужбовців, зокрема прикордонників, членів їх сімей та ветеранів. «Прийняте Урядом рішення значно посилить систему медичного забезпечення воїнів АТО, а також покращить умови їх реабілітації. Крім того, можливості для санітарно-курортного забезпечення розширюються», - прокоментував ухвалення Прем’єр-міністр.

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Протягом минулого року безперебійно працювали усі медичні заклади Держприкордонслужби. У госпіталях відомства стаціонарно проліковано близько 10 тисяч осіб, серед яких не тільки військовослужбовці, службовці, а й члени їх сімей, пенсіонери та ветерани служби.

Наразі продовжується будівництво та оснащення госпіталю в Харкові.

Крім того, для забезпечення належного обслуговування постійно проводиться також робота з міжнародними партнерами по оснащенню медичних закладів сучасним обладнанням. Так, тільки минулого року Центральний клінічний госпіталь отримав від німецьких колег два реанімобілі, ще один надійшов від польських медиків госпіталю у Львові.

Також від Уряду Японії надійшло високотехнологічне медобладнання вартістю понад 1 млн доларів США, а Урядом Канади закуплено систему ультразвукової діагностики, рентген-установку та 1 тисячу аптечок різних типів.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ