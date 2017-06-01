Уряд вперше встановив грошову допомогу чорнобильцям на санітарно-курортне лікування

Уряд встановив розмір грошової допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи для компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам і закладам оздоровлення та відпочинку. Це передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1029.

Зокрема, розмір такої допомоги становитиме:

для осіб, віднесених до категорії 1 (постраждалі, які мають інвалідність, що пов’язана з наслідками аварії на ЧАЕС та ліквідатори), – 5 250 гривень;

для осіб, віднесених до категорії 1, із захворюваннями нервової системи (з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку), – 17 390 гривень;

для дітей, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, – 10 840 гривень.

Громадяни матимуть змогу самі вибирати санітарно-курортний заклад, якому і здійснюватиметься безготівкове перерахування щорічної грошової допомоги. При цьому, якщо цієї суми недостатньо для компенсації вартості путівки, постраждалі можуть доплатити за рахунок власних коштів.

«Вперше застосовується такий підхід, коли людина може сама вільно вибирати санаторій чи заклад відпочинку. При цьому на таке лікування передбачена грошова допомога. Такого раніше також не було», - зазначив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

Нагадаємо, що до прийняття постанови чорнобильці зазначених категорій могли проходити курс санаторно-курортного лікування лише у визначених на тендерах закладах. Крім того, грошова допомога постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС не передбачалась.



Слід зазначити, що реалізація постанови не потребуватиме виділення додаткових коштів із державного бюджету, адже необхідна сума коштів (а саме 123,4 млн. грн.) передбачена в межах бюджетної програми «Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ