Глава Уряду: Ми будемо все робити для того, щоб армія була забезпечена, а український воїн мав нормальну зарплату та обмундирування

Українське військо відроджується, і Уряд докладає усіх зусиль для розвитку свого пріоритету - національної оборони і безпеки - та забезпечення українського воїна. Про це заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в інтерв'ю агентству "Укрінформ".

"Думаю, всі бачать, що українське військо відроджується. Я працював в Уряді у 2014 році Віце-прем’єром, я бачив, в якому стані була наша армія. Коли з резерву виводили до бойової готовності техніку - це було жахливо. Все було непридатне. А зараз військо відновлене. Насправді, головне у війську - не танки, головне - це воїн. Наші воїни - вони справді мужні, зустрічаєшся з хлопцями, і бачиш у них справжню силу, міць і дух. Наскільки вони сильні, патріотичні - це просто надихає", - зазначив він.

"Наше найперше завдання як Уряду – і воно міститься в пріоритетах програми дій Уряду – це оборона і безпека, як зовнішня, так і внутрішня. І ми будемо все робити для того, щоб армія була забезпечена. Щоб воїн мав зарплату, нормальне обмундирування, нормальну зброю, щоби ми мали високотехнологічну зброю, яка зараз є дуже важливою. Це процес, але ми вже багато в цьому пройшли", - переконаний Володимир Гройсман.

Прем'єр-міністр зауважив, що сфера національної оборони і безпеки визначена одним з пріоритетів зокрема у презентованому в грудні Середньостроковому плані пріоритетних дій Уряду до 2020 року. Серед визначених у ньому інших пріоритетів - економічний розвиток, належне врядування, верховенство права та розвиток людського капіталу.

"П’ять пріоритетів, дуже чітких з конкретними завданнями. Це всі ті речі, які дозволять нам в середньостроковій перспективі отримати результат", - зазначив Володимир Гройсман.

Глава Уряду зауважив, що Середньостроковий план – це чіткий, структурований документ, що був інклюзивно розроблений міністерствами, з експертами міністерств. Тепер Уряд запропонував план для публічного обговорення протягом місяця.

"За великим рахунком, українські громадяни чекають від нас чіткого бачення, де ми знаходимося, куди ми йдемо, і яким є наше майбутнє. Ми даємо їм таку відповідь, пропонуючи нашу стратегію", - зазначив Прем'єр-міністр.

"Ми хочемо, щоб це був спільний документ - експертного середовища, суспільства та Уряду. Тоді він буде приречений на успіх, тому що всіх буде об'єднувати ідея його виконання. І це не черговий якийсь прожект, який часто політики роблять заради власного піару, - додав він. - Це має якісно відрізнятись від тієї ситуації, коли кожен намагається наклепати свою якусь програму, а потім не поспішати її виконувати. Ми кажемо, це реальний план і саме план дій: що ми маємо робити, як ми маємо рухатися, як виконувати".

"Ми не бачимо програму відірваною від оперативних завдань. Щодня, щодоби ми поєднуємо два напрямки - оперативне управління та стратегічне. Я завжди кажу, що найпереконливіший критерій - це коли ти виходиш на вулицю: чи можеш ти дивитися людям в очі. От я й намагаюсь зробити все, аби нашій команді не треба було ховати очі від людей", - наголосив Глава Уряду.

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