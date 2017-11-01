Глава Уряду: Ми доведемо рішення щодо підвищення зарплат до реалізації у всіх куточках нашої країни

За дорученням Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана в Уряді створена робоча група на чолі з профільним Віце-прем'єр-міністром Павлом Розенком, що відслідковуватиме реалізацію рішення щодо підвищення мінімальної заробітної плати удвічі. Такі ж спеціальні робочі групи будуть створені в областях та містах країни.

"Я дав доручення профільному Віце-прем'єр-міністру Павлу Розенку, він уже предметно цим питанням займається, створені групи, які будуть чітко моніторити ситуацію, як людям нараховується заробітна плата, як вона сплачується. Найближчим часом ми зробимо комунікаційні можливості, щоб люди нам повідомляли конкретно, де, на якому підприємстві не виплачується заробітна плата, або занижується, або приховується, і ми будемо дуже чітко реагувати, тому що в областях і містах будуть створені спеціальні робочі групи, які за перший період часу будуть відслідковувати і допомагати відновлювати справедливість на місцях", - повідомив Прем'єр-міністр, відкриваючи засідання Уряду у середу.

Глава Уряду поставив завдання щотижнево інформувати його про конкретні цифри реалізації рішення про підвищення мінімальної заробітної плати. У свою чергу він буде повідомляти країну про те, "що відбувається з виплатою заробітної плати".

"Ми будемо публічно наводити дані, які будуть засвідчувати, як відбувається зміна системи оплати праці по відношенню до українських громадян. Це для нас є теж дуже важливим пріоритетом, - наголосив Володимир Гройсман. - Ми доведемо це рішення до повноцінної реалізації у всіх куточках нашої країни".

Уряд у цьому питанні співпрацює у тому числі з профспілками та федерацією роботодавців, зауважив він.

"Я хочу запевнити, що я доб'юся того, що кожен працедавець буде належним чином оцінювати роботу найманого працівника. Нічого, якщо власник бізнесу трохи менше заробить грошей, трошки менше, а його працівники будуть отримувати значно більше. Це має бути логіка наших дій", - підкреслив Прем'єр-міністр.

Глава Уряду піддав критиці тих, хто виступає проти підвищення мінімальної заробітної плати.

"У мене питання: совість є у цих людей? Як можна критикувати те, що дає можливість людям врешті-решт розпочати отримувати заробітну плату, яка буде наближатися до необхідних розмірів, - переконаний Володимир Гройсман. - Наголошую, що це рішення було правильним і в інтересах українських громадян".

Він підкреслив, що рішення про підвищення мінімальної заробітної плати було підтримано Парламентом.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ