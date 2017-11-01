Володимир Гройсман: Треба змінити модель з фінансування служби зайнятості на модель підтримки створення робочих місць

Систему зайнятості в Україні потрібно реформувати таким чином, щоб фінансувати не службу зайнятості, а підтримку створення робочих місць. Про це заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання Уряду у середу.

«Я не збираюся утримувати службу зайнятості, я не збираюся утримувати безробітних. Я збираюся дати людям нормальну роботу і нормальну заробітну плату. Зміна цієї філософії має бути на порядку денному усіх тих, хто сьогодні опікується службою зайнятості. Я просив би, щоби ви [Міністр соціальної політики України Андрій Рева] довели це до керівництва служби зайнятості. Ні - розгоню, і приведем тих людей, які зможуть нормально ситуацію там налагодити», - наголосив Глава Уряду.

«Мені ці статистичні байки не потрібні, я заслуховував не один раз. Я вважаю, що треба змінити модель фінансування з моделі фінансування служби на модель підтримки створення робочих місць», - зауважив він.

Прем'єр-міністр переконаний, що ринок праці і система стимулювання зайнятості має бути реформована.

У цьому контексті він підкреслив необхідність швидко завершити роботу над формуванням підходів і перейти до практичних змін у цій сфері. Володимир Гройсман висловив переконання, що ідеї Уряду, які будуть найближчим часом презентовані, покажуть свою ефективність.

Також, за його словами, систему зайнятості необхідно реформувати спільно із роботодавцями та профспілками в інтересах балансу, у першу чергу, тих, хто працює, і роботодавців.

Володимир Гройсман підкреслив, що система зайнятості мала би бути направлена на те, щоб створювати робочі місця, натомість сьогодні вона направлена на те, щоб спонукати до безробіття.

Він навів приклад, що часто пошукачі роботи приходять за вакансіями, пропонованими службою зайнятості, поставити печатку про невідповідність до неї для подальшого отримання державної допомоги.

У цьому контексті Глава Уряду підкреслив актуальність питання створення нових робочих місць та забезпечення розвитку економіки для цього.

За його словами, наявних сьогодні в країні вакансій недостатньо, щоб забезпечити усіх українців робочими місцями.

У цьому контексті він наголосив, що Уряд заклав «гарний фундамент для економічного зростання і початку у тому числі модернізації і капітального ремонту країни, розвитку місцевої економіки». Зокрема, серед закладених у Бюджет пріоритетів - відновлення української промисловості, розвиток експортного потенціалу, що стимулюватимуть створення робочих місць з нормальною заробітною платою.

Також потрібно продовжити дерегуляцію, наголосив Володимир Гройсман. Він переконаний, що ухвалене Парламентом рішення щодо спрощення адміністрування податків покращить інвестиційний клімат в країні.

Крім того, державне замовлення на професійні кадри має відповідати потребам ринку праці, зауважив Глава Уряду. У цьому контексті він нагадав, що вже є перші приклади модернізації Урядом системи професійно-технічної освіти.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ