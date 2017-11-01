Глава Уряду: Наше завдання - не допустити виплати роботодавцями заробітної плати у конверті

Приховування заробітних плат, їх виплата у конверті роботодавцями позбавляє працівників можливості отримання пенсії у майбутньому. Про це Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив під час засідання Уряду у середу.

"Що таке заробітна плата у конверті? Це роботодавець умисно, умисно, я підкреслюю, створює умови, при яких людина, яка працює і отримує заробітну плату у конверті, не буде мати жодної можливості на отримання пенсії. Жодної. Це катастрофа", - заявив Володимир Гройсман.

"Наше завдання - цього не допустити. Тут є, над чим сконцентрувати увагу у тому числі на місцях", - зазначив він.

Прем'єр-міністр зазначив, що 400 тис. громадян в Україні отримують пенсію у розмірі 949 грн. Частина з цих людей отримувала заробітну плату в конвертах.

Глава Уряду зазначив, що доручив створити робочу групу, що відслідковуватиме реалізацію рішення щодо підвищення мінімальної заробітної плати удвічі, для того, щоб "тримати руку на пульсі кожного дня".

Прем'єр-міністр звернув увагу Віце-прем'єр-міністра України Павла Розенка, якому доручив очолити цю робочу групу, на ситуацію із виплатою заробітних плат в приватному секторі. "Приватний сектор мене цікавить, - зауважив Глава Уряду. - Якщо хтось щось не розуміє, то ми одразу йому дуже швидко пояснимо, як треба нараховувати заробітну плату".

У той же час у бюджетній сфері передбачено необхідний ресурс для забезпечення виплат працівникам після збільшення мінімальної заробітної плати удвічі, зазначив Глава Уряду.

"У бюджетній сфері все для мене зрозуміло. Тут у нас в принципі питань немає. У нас достатньо грошей для того, щоб виплатити людям заробітну плату і вдвічі збільшену мінімальну, і підвищену заробітну плату, яку ми встановили", - зауважив Володимир Гройсман.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ