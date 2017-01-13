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Геннадій Зубко презентував новий ДБН щодо енергоефективності

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Досягти енергонезалежності нашої країни, європейських стандартів споживання енергоресурсів та зменшити енергоспоживання для кожної української родини можна, здійснивши декілька кроків. Серед них – запровадження нових державних будівельних норм щодо енергоефективності будівель. На цьому наголосив Віце-прем'єр-міністр - Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, презентуючи ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель» та відповідне програмне забезпечення.

«Новий ДБН «Теплова ізоляція будівель» - це встановлення мінімальних вимог до енергоефективності будівель. Це – імплементація Директиви Європарламенту і Ради ЄС 2010/31/ЄС «Про енергетичну ефективність будівель». Це застосування єдиних з країнами ЄС стандартів для розрахунків показників енергоефективності. Крім того, впровадження цього ДБН дозволить використовувати єдине програмне забезпечення для всього технологічного процесу визначення енергоефективності, відтак всі учасники ринку зможуть працювати в єдиному полі», - зазначив Геннадій Зубко.

Він зазначив, що для повноцінного запуску всієї системи необхідно прийняти законодавчий пакет з енергоефективності: «Про житлово-комунальні послуги», «Про енергетичну ефективність будівель», «Про комерційний облік», «Про фонд енергоефективності».

Довідково

Мета регулювання ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель»: забезпечення раціонального використання енергетичних ресурсів на опалення та охолодження, забезпечення нормативних санітарних параметрів мікроклімату приміщень, довговічності огороджувальних конструкцій під час їх експлуатації.
ДБН «Теплова ізоляція будівель»:

• передбачає вимоги до показників енергоефективності та теплотехнічних показників огороджувальних конструкцій (теплоізоляційної оболонки) будівель і споруд і процедуру їх розрахунку;
• призначений для застосування при проектуванні будівель і споруд, що опалюються, кондиціонуються та охолоджуються, при новому будівництві, реконструкції, термомодернізації, капітальному ремонті, у т.ч. визначенні витрат паливно-енергетичних ресурсів і проведенні енергетичного аудиту будівель і споруд.

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