Уряд змінив механізм аварійно-рятувального обслуговування суб’єктів з великим ризиком небезпеки. Відповідна постанова, розроблена Міністерством внутрішніх справ України, була підтримана 11 січня на засіданні Кабінету Міністрів.

За словами заступника Міністра внутрішніх справ України Сергія Ярового, акт розроблено відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту населення та погоджено з відповідними міністерствами та відомствами.

Він повідомив, що на сьогодні усе аварійно-технічне обслуговування об’єктів та територій здійснювалося виключно державними аварійно-рятувальними службами. Однак зазначена постанова затверджує абсолютно нові механізми обслуговування.

«Новий порядок передбачає, що у разі відсутності на об’єкті власної аварійно-рятувальної служби обслуговування такого об’єкта буде здійснюватися на договірній основі іншими аварійно-рятувальними службами», – зазначив заступник Міністра внутрішніх справ України.

Він додав, що об’єкти, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, обслуговуватимуться і надалі державними аварійно-рятувальними службами.

За словами Сергія Ярового, постанова дозволить вдосконалити систему надання послуг з аварійно-рятувального обслуговування, а також забезпечить доступність та конкуренцію на ринку цих послуг.

«Це сприятиме зменшенню можливого виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах з підвищеним рівнем небезпеки», – зауважив Сергій Яровий.

Реалізація зазначеного акта не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ