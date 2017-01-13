Прем'єр-міністр провів робочу зустріч щодо забезпечення країни енергоресурсами під час опалювального сезону

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у четвер провів робочу зустріч щодо забезпечення енергоресурсами. У нараді взяли участь Віце-прем'єр-міністр України Володимир Кістіон, Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик, Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

Прем'єр-міністр зазначив, що ситуація щодо проходження опалювального сезону є абсолютно стабільною.

"Сьогодні ситуація є абсолютно стабільною. Але треба сьогодні, щоби ми дуже чітко тримали руку на пульсі для того, щоб ми нормально завершили прогнозовано опалювальний сезон і вже почали готуватися до наступного опалювального сезону з точки зору усіх тих запасів, не понижуючи їх, які нам необхідні для стабільності за будь-яких умов щодо проходження опалювального сезону і забезпечення усім необхідним", - заявив Володимир Гройсман.

Прем'єр-міністр подякував відповідальним особам за підготовку до опалювального сезону та забезпечення енергоресурсами. Він також наголосив на необхідності накопичення енергоресурсів до наступного опалювального сезону.

"Дякую за те, що фактично по усій території країни у людей було тепло, світло. А зараз потрібно вже думати про 2017 рік, про формування стратегічних запасів як і на завершення року, так і фактичне накопичення від весни після завершення опалювального сезону", - зауважив Володимир Гройсман.

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик наголосив, що об'єднана енергосистема працює у штатному режимі. За його інформацією, станом на січень профіцит потужності складає 4,2 тис мегават, що еквівалентно 4 атомним енергоблокам. Очікується профіцит атомної енергетики, і Міністерство енергетики готує усі необхідні документи, щоб вийти на експорт електроенергії. Україна готова експортувати більше 1 мільярда кіловат-годин.

На сьогоднішній день на складах знаходиться близько 1,9 млн вугілля. Ігор Насалик зазначив, що упродовж 1-10 січня за температури -17-20 градусів спрацювання складів за 10 днів склало 1,7 тис тонн або 0,1 складу. "Ситуація - повністю контрольована, жодних проблем немає", - наголосив він.

Володимир Гройсман окремо підняв питання надійності енергозабезпечення країни та поставив завдання посилити роботу зокрема щодо поглиблення співпраці з обленерго, модернізації мереж.

"Я хочу, щоб кожна людина мала гарантоване якісне постачання електроенергії в своїх будинках", - зауважив він.

У цьому контексті Глава Уряду підкреслив, що обсяги накопиченого вугілля не мають знижуватися. На його переконання, потрібно забезпечити 1,9-2 млн тонн вугілля як "той запас, що має бути нерухомий і в постійній наявності".

У свою чергу Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв зауважив, що ситуація щодо забезпечення газом є стабільною. Він підкреслив, що максимальне споживання газу у січні, що є холоднішим порівняно з минулим роком, було менше за навіть нижчої температури, аніж у 2016 році. Це свідчить про позитивні наслідки заходів з енергоефективності та політики Уряду щодо зменшення споживання газу у побуті.

За його інформацією, у підземних сховищах знаходиться більше 11 млрд метрів кубічних метрів газу. Очікується, що на кінець лютого - початок березня Україна вийде на 8 млрд кубічних метрів газу, що приблизно дорівнює показнику у березні 2014 року. Він також зауважив, що у 2016 році вдалося досягнути збільшення видобутку українського газу. Планується, що у 2017 році збільшення сягне від 500 млн кубічних метрів.

Володимир Гройсман зауважив, що до 2020 року Україна має забезпечити енергетичну незалежність.

"Ми маємо повністю себе забезпечити власним газом. Крапка. Це дасть можливість розвитку національної економіки і забезпечити пониження ціни на енергоресурс в середньостроковій перспективі, - наголосив він. - Наше завдання - менше споживати при кращій якості і більше добувати власних енергоресурсів".

Глава Уряду також закликав пришвидшити роботу щодо реформи НАК "Нафтогаз України".

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