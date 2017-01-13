Володимир Гройсман доручив збільшити ресурси для закупівлі техніки для прибирання доріг узимку до 750 млн грн

У четвер Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман провів нараду з питань розвитку дорожньої інфраструктури, а також вдосконалення системи утримання автомобільних доріг в Україні в зимовий період.

Під час наради її учасники торкнулися проблеми недостатньої кількості необхідної техніки для утримання доріг узимку та їх технологічної застарілості.

"Що мене турбує: у нас зараз відсутня якісна система прибирання доріг. Тому будь-який снігопад - ДСНС починає допомагати вирішувати проблеми, хоча по суті Укравтодор має просто системно утримувати дороги і тоді ситуація буде абсолютно контрольована. Треба змінювати технології, треба придбати нову техніку, треба підвищувати відповідальність, а вже ДСНС використовувати як допоміжні служби, які готові надати нам підтримку, якщо у нас справді вже аномальні снігопади", - переконаний Глава Уряду.

Говорячи про взаємодію ДСНС та служб автомобільних доріг за несприятливих погодних умов, Володимир Гройсман також зауважив, що рятувальники мають допомагати лише у найскладніших погодних ситуаціях. Прем'єр-міністр переконаний, що потрібно побудувати системну роботу щодо належного утримання доріг.

У цьому контексті Глава Уряду доручив збільшити ресурс на придбання нової техніки для зимового прибирання на 500 млн на додаток до 250 млн грн вже передбачених.

"У нас недостатньо в країні техніки для якісного утримання доріг в зимовий період, - наголосив Володимир Гройсман. - Перше доручення - давайте збільшимо суму грошей на придбання техніки для зимового прибирання. Починаємо від 250 [млн грн] - це ті кошти, які вже є і ми можемо розпочинати вже роботу і домовляємося, що ми маємо наростити ще на 500 млн. Тобто до 750 млн загальну суму по року на придбання нової техніки. Єдине, що нам потрібно подивитися - те, щоб ця техніка максимально вироблялася в Україні - це робота для людей, місцева економіка і так далі".

У нараді під головуванням Прем'єр-міністра зокрема взяли участь Віце-прем'єр-міністр України Володимир Кістіон, Голова правління ПАТ "ДАК "Автомобільні дороги України", в.о. Голови Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак, Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ