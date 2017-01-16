Прем'єр-міністр відвідав «Урядовий контактний центр» та відповів на звернення громадян щодо проблем з отриманням підвищеної заробітної плати

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у п’ятницю відвідав державну установу «Урядовий контактний центр».

Під час візиту Глава Уряду прийняв дзвінки від громадян та відповів на питання щодо підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 грн.

Прем’єр-міністр зауважив, що не вперше відвідує контактний центр. За його словами, це дозволяє отримати з першоджерела інформацію про реальний стан справ з нарахуванням мінімальної заробітної плати в країні.

На «гарячу лінію» контактного центру почали надходити звернення громадян щодо порушень трудового законодавства, пов’язаних з небажанням виплачувати заробітну плату на рівні встановленої мінімальної заробітної плати.

Деякі громадяни повідомляють про переведення частини працівників на 0,5, 0,75 ставки. «Наше завдання сьогодні - розібратися з кожним таким питанням, щоб ні в кого не виникало бажання не доплатити працюючій людині мінімальну заробітну плату, яка має бути нарахована на рівні 3200 грн», - підкреслив Володимир Гройсман.

Серед інших питань звернень громадян - субсидії, стан доріг, неправильне нарахування тарифів на житлово-комунальні послуги. Ці звернення мають отримати чітку реакцію з боку усіх органів влади як обласного, районного, так і місцевого рівня. «Де потрібна реакція Уряду - вона буде», - зауважив Прем’єр-міністр.

Глава Уряду обговорив із директором «Урядового контактного центру» Валерієм Плохієм основні питання звернень і скарг громадян. Вони також поспілкувалися про питання роботи урядових «гарячих ліній», регіональних центрів. За результатами обговорення Прем’єр-міністр доручив Міністру Кабінету Міністрів України Олександру Саєнку, Державному секретарю Кабінету Міністрів України Володимиру Бондаренку, Міністру соціальної політики України Андрію Реві, Голові Державного агентства з питань електронного урядування України Олександру Риженку опрацювати план заходів щодо розвитку контактного центру.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ