Прем'єр-міністр: Вищі заробітні плати українців і вирішення питання зайнятості є пріоритетами Уряду

Уряд вживає кроки, спрямовані на відродження економічного зростання, що забезпечить позитивні зміни в країні за 2-5 років. Про це заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час спілкування із журналістами в Чернігівському вищому професійному училищі побутового обслуговування.

"Наше завдання - знайти усі резерви для того, щоб наповнювати Державний бюджет і віддавати кошти людям. Звісно, інвестувати в якісні дороги, нашу енергонезалежність, багато інших сфер. Нам потрібно, щоб ми забезпечили хоч на мінімальному рівні нормальний дохід до якісного життя людини", - підкреслив Володимир Гройсман.

З початку роботи нового Кабінету Міністрів України Уряд визначив своїм пріоритетом відновлення економічного зростання, нагадав Прем’єр-міністр. Водночас, він зазначив, що Уряд робить кроки щодо підвищення добробуту українських громадян.

Так, було удвічі підвищено мінімальну заробітну плату, що вже починає виплачуватися по всій країні. Також було підвищено заробітні плати для низки професій, зокрема для українських лікарів та рятувальників. Зростання заробітної плати вчителів сягнуло 50%. Кошти на підвищення заробітних плат є в реальному секторі економіки, наголосив Володимир Гройсман.

"Вищі заробітні плати українців - це для нас сьогодні є пріоритет. Робота і вищі заробітні плати", - зазначив Прем’єр-міністр.

У контексті розвитку економіки, він навів приклад подолання Урядом корупції в нафтогазовому секторі, що дозволило протягом 2016 року збільшити видобуток українського газу до близько 100 млн кубометрів газу. У 2017 році, очікується, обсяг видобутку українського газу збільшиться на не менше ніж 500 млн кубометрів газу.

"За 2-3-4-5 років ви будете свідками позитивних змін в країні. Я бачу цей шлях і вважаю, що він є абсолютно реальним. Звісно, нам будуть заважати ззовні і найбільше, певно, зсередини країни. Але дорогу осилить той, хто йде. Я збираюся йти до успіху України і українських громадян. Коли люди відчують зміни на своєму власному житті, тоді ми будемо говорити, що ми досягли позитивних змін", - наголосив Глава Уряду.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ