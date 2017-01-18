Володимир Гройсман: Жити добре має не тільки власник бізнесу, а й ті, хто в ньому працює

Виплачуючи мінімальну заробітну плату на рівні не менше 3200 грн роботодавці реінвестують у майбутнє працівників та власні умови життя. Тим підприємцям, що не виконуватимуть цього рішення, загрожують штрафні санкції від 32 тисяч до 320 тис. грн. Про це заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час спілкування із журналістами в Чернігівському вищому професійному училищі побутового обслуговування.

"Закон дуже чітко передбачив дві речі. Перше: кожен працюючий має отримати нарахування заробітної плати на рівні не менше 3200 грн. Друге – відповідальність. Ця відповідальність передбачає наступне: якщо роботодавець не нараховує 3200, він буде оштрафований. Цих штрафних санкцій - від 32 тисяч до 320 тис. грн. Там серйозні штрафні санкції як покарання для того, хто не платить", - заявив він.

Глава Уряду зауважив, що не хоче нікого карати. Прем’єр-міністр запевнив, що буде завжди захищати і підтримувати білий бізнес, який чесно платить заробітну плату – "йому немає, чого боятися".

"Для мене не потрібні штрафні санкції - для мене потрібно, щоб кожен український громадянин отримував не менше 3200 грн заробітної плати", - підкреслив Прем’єр-міністр.

Для контролю за виконанням рішення про підвищенням зарплат до 3200 грн у кожній області створені міжвідомчі робочі групи, що працюватимуть по всій країні. Також створено Координаційний центр на рівні Кабінету Міністрів України, зазначив Глава Уряду.

Уряд збере статистику щодо зайнятості у кожній області у 2016 р., що дозволить проаналізувати можливе приховування кількості працівників.

"Там, де ми будемо бачити, що там, де, наприклад, кількість зменшилася, ми одразу туди будемо приходити. Тобто ми почнемо з тих, в яких ми бачимо найбільшу загрозу", - зауважив Прем’єр-міністр.

Він зауважив, що місцеві органи влади, обласні адміністрації, органи державної влади наділені повноваженнями з контролю щодо виплати мінімальної заробітної плати не менше 3200 грн, тому що 60% відповідного податку зараховується до місцевого бюджету. Раніше 100% податку йшло до центрального бюджету, де розподілялися, зазначив Володимир Гройсман.

"Дуже важливо, щоб ми розуміли, що те, що ми сплачуємо, ми реінвестуємо у власні умови життя", - зазначив він.

З питань, що стосуються виплати мінімальної заробітної плати, громадяни можуть звертатися на Урядову "гарячу лінію"1545, зауважив Прем’єр-міністр.

У той же час він підкреслив, що необхідні кошти для виплати заробітних плат після підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 грн у бюджетній сфері передбачені.

"Мінімальна заробітна плата у бюджетній сфері повністю забезпечена фінансовими ресурсами. Проблем нема і не буде. Усі бюджетники отримають підвищену заробітну плату на рівні не менше 3200 грн нарахування", - підкреслив він.

Прем’єр-міністр закликав усіх підприємців з розуміння поставитися до необхідності виплати підвищеної заробітної плати.

"Важливо, щоб кожен підприємець заплатив своєму працівнику чесну заробітну плату, - зазначив він. - Треба усвідомити одну річ, що жити добре має не тільки власник бізнес, а і ті, хто в ньому працюють і приносять блага. Працівники теж мають отримати заробітну плату, і мінімальний рівень не може бути менше 3200", - наголосив Володимир Гройсман.

"Недоплачувати людині, а собі купувати забаганки за мільйони, я вважаю, що це несправедливо, я з цим погоджуватися не можу", - додав він.

Приховуючи заробітну плату працівника, роботодавець позбавляє його на гідний рівень пенсійного забезпечення у майбутньому, зауважив Глава Уряду.

"Якщо підприємець не хоче платити внесків в єдиний соціальний фонд, це означає, що людина не матиме пенсії. Людина просто приречена і йде за соціальною допомогою до держави. Звідки беруть гроші на соціальну допомогу? Від кожного, хто сьогодні платить. Ми усі маємо усвідомити тільки одну річ: маємо платити [заробітну плату] і інвестувати в майбутнє кожного громадянина України. Це наша спільність. Маємо це робити для того, щоб кожен був захищений у перспективі у тому числі", - зауважив він.

Глава Уряду наголосив, що підвищення мінімальної заробітної плати стало першим кроком, що дозволяє "віддати належне людям".

"Я вважаю, що це правильний крок, і ми будемо намагатися щоб кожна працююча людина в країні отримала не менше 3200 грн нарахування, - наголосив Володимир Гройсман. - Наше завдання полягає у тому, щоби добитися, щоб в кожному куточку країни було нараховано 3200 грн мінімальної заробітної плати".

Він зауважив, що деякі політики критикують рішення про підвищення мінімальної заробітної плати. Прем’єр-міністр заперечив заяви щодо її впливу на коливання курсу гривні. Він підкреслив, що це рішення не могло і не буде впливати на курс гривні, тому що відповідні виплати ще не були здійснені: "Воно не могла ніяк впливати на курс і не буде ніяк впливати. Не треба розганяти паніку".

Глава Уряду також зауважив, що підвищення мінімальної заробітної плати не має жодного відношення до виплати субсидій, оскільки програма субсидій на 2016-2017 рр. не буде переглядатися. Він зауважив, що субсидії - це персональна знижка для кожного громадянина на житлово-комунальні послуги.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ