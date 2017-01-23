Володимир Гройсман: З моменту незалежності України ніколи на місцях не було стільки грошей, скільки регіони отримали зараз завдяки фінансовій децентралізації

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман закликає місцеву владу використовувати отримані від децентралізації можливості на розвиток місцевої економіки та залучення інвестиційних проектів. Про це Глава Уряду сказав під час семінару, присвяченого розвиткові інвестиційного та експортного потенціалу регіонів, на тему "Економічний розвиток регіонів: стратегія та інструменти залучення інвестицій та підвищення експортного потенціалу".

"Економічний розвиток відбувається на місцях. Немає віртуальних інвестицій, віртуального експорту. Все це відбувається в реальному селі, місті, області, районі, де створюються нові робочі місця, національний український продукт", - зауважив Володимир Гройсман.

Прем’єр-міністр наголосив, що у результаті ініційованої ним реформи з децентралізації у країні було змінено систему фінансування та створено інструменти, які дозволяють місцевій владі ефективно вирішувати проблеми на місцях і не допускати їх виникнення.

Сьогодні місцеві бюджети зросли у декілька разів. Так, лише за результатами минулого року місцеві бюджети зросли на більше ніж 45 млрд грн.

Глава Уряду навів приклади бюджетів розвитку міста Запоріжжя, що становить 1 млрд 600 млн грн, та міста Львова у розмірі 1 млрд 800 млн грн.

"Запевняю вас, з моменту незалежності нашої держави ніколи еквівалентного ресурсу у такому розмірі не було на місцях, – зауважив Володимир Гройсман. – Це колосальний ресурс для того, щоб інвестувати в розвиток економіки, розвиток нових робочих місць, виробництво інноваційних продуктів". "Це ресурси, які ми можемо направляти у тому числі на створення належних умов розвитку економіки", – підкреслив він.

"Фінансова децентралізація - теж інвестиція у створення локальних робочих місць, розвиток локальної економіки. Сьогодні у вас є умови у тому числі, щоб створювати індустріальні парки, забезпечувати їх усім необхідним, усією інфраструктурою для того, щоб саме в ваших регіонах, містах, областях розміщувалися нові сучасні підприємства", - зазначив Володимир Гройсман.

Також на місцевий рівень було передано багато повноважень, зокрема щодо реєстрації бізнесу, майна.

"Все, що необхідно, щоб самостійно приймати рішення, вже на місцях. Це означає, що є інструменти у вас, і ресурси, фінанси, якими ви можете розпоряджатися і бути успішними. Сьогодні все для вас доступно", – зауважив Володимир Гройсман.

Прем’єр-міністр наголосив, що головне завдання на сьогодні – забезпечення економічного зростання у країні.

"Переді мною як Прем’єр-міністром країни і нашою командою стоїть одне завдання - маємо забезпечити економічне зростання, економічний прорив, але не лозунгами і гарними назвами, а реальними конкретними справами", – зазначив він.

Також, за його словами, потрібно перейти від сировинного типу економіки і створювати додану вартість у країні.

Україна має серйозні можливості як щодо розвитку внутрішнього ринку, так і можливостей збільшення експортного потенціалу, переконаний Володимир Гройсман.

У цьому контексті Прем’єр-міністр нагадав, що Уряд створив Офіс з просування експорту та Офіс залучення та підтримки інвестицій, що у взаємодії з місцевою владою буде працювати над пошуком інвестиційних проектів та їх супроводженням.

"Настав час, коли ви на місцях будете створювати структури, які будуть поєднані з нашими структурами", – зауважив Глава Уряду та закликав місцеву владу до подальшого діалогу та якісної взаємодії між структурами державної влади.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ