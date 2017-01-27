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Зниження ціни на електроенергію для промислового виробництва сприятиме розвитку української промисловості, - Прем'єр-міністр

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Зниження ціни на електроенергію для промислового виробництва сприятиме розвитку та підвищенню конкурентності української промисловості. На цьому наголосив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман спілкуючись із журналістами під час відвідин відокремленого підрозділу «Хмельницька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом».

"Кроки, які зроблені Нацкомісією [що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)] щодо зниження ціни на електроенергію для виробництв по різних територіях - десь може бути 3%, а десь 15%, залежно від області, - є абсолютно правильними. Це дає можливість зробити більш конкурентною українську продукцію. Це робочі місця, це український продукт", - заявив Володимир Гройсман.

Прем'єр-міністр зазначив, що з 1 січня і з 1 квітня відбудеться зменшення ціни на електроенергію для промислового виробництва. Зниження ціни становитиме 5-15% залежно від обсягу виробництва і споживання електроенергії в області.
Прем'єр-міністр зауважив, що зниження ціни буде більш відчутним у промислових регіонах, оскільки вони споживають більше електроенергії.

"Нам треба приділити особливу увагу розвитку і конкурентності нашої української промисловості, і компонент ціни на електричну енергію має надважливе значення", - наголосив Володимир Гройсман.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ

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