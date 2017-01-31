Володимир Гройсман: Маємо забезпечити ефективне використання кожної гривні, яка потрапляє в оборонну сферу

Одне з найважливіших завдань Уряду - забезпечувати фінансування сфери національної безпеки та оборони та ефективне використання коштів, що потрапляють в оборонну сферу. Про це Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман зазначив в ефірі телеканалу ICTV у понеділок.

"Дуже важливо, щоб наші хлопці, наше військо були якісно комплектовані. Для нас, для Уряду, важливо забезпечувати фінансування цих робіт. Ми маємо забезпечити ефективне використання кожної гривні, яка потрапляє в оборонну сферу", - зауважив Володимир Гройсман.

На переконання Глави Уряду, в оборонній промисловості важливо перейти до більш якісної системи парламентського контролю. Її потрібно побудувати таким чином, щоб водночас із контролем забезпечити засекреченість, зауважив Володимир Гройсман.

У цьому контексті Прем’єр-міністр зазначив, що Уряд працює над формуванням наглядової ради "Укроборонпрому".

"Ми над цим питанням [формуванням наглядової ради концерну "Укроборонпром"] працюємо сьогодні. Але я вважаю, що наявність тільки наглядової ради з двох осіб для цілого концерну "Укроборонпром" - це буде просто "фількіна грамота". Тобто це буде означати, що начебто для відводу очей когось там призначили, а результату не отримали. Я вважаю, що це питання потрібно вирішити більш системно", - зазначив Володимир Гройсман.

Прем’єр-міністр висловив переконання, що до складу наглядової ради оборонного концерну мають входити 10-12 сертифікованих фахівців, що мають бездоганну репутацію для відслідковування утворення собівартості військової техніки.

Говорячи про можливі терміни призначення членів наглядової ради, Глава Уряду відповів, що це відбудеться найближчим часом.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ