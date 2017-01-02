Прем'єр-міністр: Кожну соціально незахищену родину має відвідати працівник соціальної служби

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вимагає забезпечити якісне виконання його доручення соціальним службам відвідати незахищені родини в Авдіївці та забезпечити їх необхідним. Про це він заявив, відкриваючи засідання Уряду у середу.

"Дуже важливо, щоб якісно виконали доручення, яке я вчора надав. Я би хотів, щоби в кожну соціально незахищену родину - до людей похилого віку, до багатодітних родин - прийшли соціальні працівники, поцікавилися, чим можливо допомогти, чим потрібно забезпечити, - зазначив Глава Уряду. - Маємо чітко знати, де є люди, які потребують нашої турботи, підтримки".

Під час засідання оперативного штабу з врегулювання надзвичайних ситуацій в Авдіївці Прем'єр-міністр доручив соціальним службам відвідати усіх людей похилого віку та багатодітні родини і за потреби забезпечити їх необхідним, зокрема гарячим харчуванням.

Також у зв'язку з тим, що у вівторок в Авдіївці було припинено навчання в школах міста, Володимир Гройсман доручив відновити роботу однієї школи, де б діти могли перебувати та проводити заняття протягом світлового дня. Відділ освіти районної військово-цивільної адміністрації займається цим питанням, зазначив Глава Уряду.

Володимир Гройсман зауважив надзвичайно складні умови життя мешканців Авдіївки сьогодні за постійної небезпеки обстрілів.

"Ми побували в Авдіївці учора, щоб висловити солідарність з людьми, що найбільше страждають від цього [російської агресії], - зауважив Володимир Гройсман. - Дуже шкода, що через ворога на нашій же землі ці люди страждають. Нам у першу чергу потрібно підтримувати їх. Дуже важливо, що і волонтерський рух, і багато інших організацій - усі відгукнулися на ту біду, яка сьогодні є, для того, щоб допомогти і підтримати", - наголосив Прем'єр-міністр.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ