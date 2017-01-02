Прем'єр-міністр доручив якнайшвидше здійснити виплати постраждалим на Майдані після їх збільшення сьогоднішнім рішенням Уряду

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликає забезпечити якнайшвидшу виплату грошової допомоги постраждалим на Майдані під час Революції Гідності після сьогоднішнього рішення Уряду про врегулювання цього питання.

На засіданні Уряду сьогодні Кабінет Міністрів ухвалив постанову "Про виплату у 2017 році одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р., осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції гідності, та особам, які отримали тяжкі, середньої тяжкості та легкі тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі у зазначених акціях".

Постанова була розроблена на виконання доручення Прем'єр-міністра після його зустрічі із ініціативною групою постраждалих/поранених на Майдані під час Революції Гідності.

"З колегами зустрічалися з хлопцями-майданівцями, які були поранені під час Революції Гідності, і прийняли низку важливих рішень для того, щоб підтримати цих людей, які потребують особливої уваги, підтримки і з нашого боку величезної-величезної вдячності за свій героїзм", - зазначив Володимир Гройсман.

"Що ми зробили: ми скоротили термін виплати, щоб не розтягувати це на роки", - зауважив Володимир Гройсман.

"Єдине, що треба, після нашого ухвалення рішення, дуже швидко провести усі ці виплати. Ми обіцяли, як тільки буде ухвалено Бюджет, ми одразу зможемо провести ці виплати", - зазначив він.

Представляючи проект акта, Міністр соціальної політики Андрій Рева, зазначив, що документом передбачається збільшення сум виплат та скорочення терміну їх виплати.

Так, члени сімей осіб, смерть яких повʼязана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 p., осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України, у минулому році отримували 137 тис. грн; цього року - 320 тис., зазначив Володимир Гройсман.

Особи, які отримали тяжкі тілесні ушкодження, минулого року отримали 69 тис. грн, цього року - 160 тис. Сума виплат особам з ушкодженнями середньої тяжкості була 35 тис. грн, стала - 80 тис. Виплати для осіб, які отримали легкі тілесні ушкодження, побої, мордування, як визначено законодавством, було 14 тис. грн, у цьому році - 48 тис. грн.

До ухвалення Постанови суми грошової допомоги були визначені Законом, не підлягали індексації і мали виплачуватися протягом тривалого терміну. Таким чином, ті, хто отримував цю допомогу, втрачали кошти.

Це питання було порушене представниками ініціативної групи постраждалих/поранених на Майдані під час Революції Гідності під час зустрічі із Прем'єр-міністром 29 листопада 2016 року.

На виконання доручення Прем'єр-міністра раніше Кабінет Міністрів також схвалив проект змін до Закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Законопроект зареєстровано у Верховній Раді, зазначив Андрій Рева.

У свою чергу Прем'єр-міністр підкреслив необхідність запропонувати Парламенту невідкладно розглянути і ухвалити це питання: "Щоб наших героїв прирівняти до відповідних категорій. Там відкриються нові можливості соціального захисту. Це буде абсолютно справедливо", - підкреслив Володимир Гройсман.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ