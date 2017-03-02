ДСНС: З Авдіївки евакуйовано 200 осіб, майже половина з них - діти

Станом на 7 год. 3 лютого з м. Авдіївка евакуйовано 200 осіб ( з них 95 дітей).

Функціонує 1 пункт життєзабезпечення (7 наметів ДСНС, 1 благодійної організації), 3 стаціонарних пункти обігріву, до яких звернулось понад 8 тис. 100 осіб, забезпечено харчування трьома польовими кухнями. Температура повітря навколишнього середовища становить 7 градусів морозу.

Організовано роботу Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, взаємодію служб. Ситуація знаходиться на контролі ДСНС.

Організовано цілодобову роботу “гарячої лінії” за номером 101, а також визначені контактні телефони Штабу з ліквідації надзвичайної ситуацій (095-215-10-03 та 062-36-315-44).

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ