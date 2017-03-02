Групи розмінування Збройних Сил України продовжують очищувати від вибухонебезпечних предметів житлові квартали Авдіївки

Протягом останніх днів Авдіївка зазнала потужних артилерійських та мінометних обстрілів. Велика кількість боєприпасів, випущених бойовиками, не розірвалась, що створило небезпеку для мирного населення.

Групами розмінування Збройних Сил України продовжується очищення від вибухонебезпечних предметів житлових кварталів міста.

Щоденно від місцевих органів влади, Національної поліції та Державної служби України з надзвичайних ситуацій надходять запити на знищення виявлених боєприпасів, що не розірвалися.

Слід зауважити, що більшість боєприпасів калібру 120, 122, 152 мм, виявлених та знешкоджених військовими саперами в Авдіївці, заборонені до застосування згідно з Мінськими домовленостями.

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ