06. 02. 2017
04071 м. Київ, а/с 110
тел/факс (044) 207-12-58
тел.моб   (066) 346-08-46
home1 search contacts

Прем'єр-міністр: Злагоджена робота відповідальних служб дозволила відновити енергопостачання в Авдіївці

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вдячний усім відповідальним службам, злагоджена робота яких дозволила відновити енергопостачання в Авдіївці, та усім українцям за допомогу мешканцям міста. Про це Глава Уряду зазначив телефоном в ефірі телеканалу "Інтер".

"Я хочу подякувати всім, хто вдень і вночі працював, щоб забезпечити життєдіяльність, а з іншого боку, зробити все, щоб відновити енергопостачання. Тепло, вода, електроенергія - це надзвичайно важливо", - наголосив Володимир Гройсман.
Глава Уряду зауважив, що декілька днів тому був в Авдіївці. За його словами, мешканці міста опинилися у дуже складних умовах.

"Я хочу підкреслити, що жителі Авдіївки є великими людьми, абсолютно стійкими, які не піддавалися на будь-які провокації. Це все дало можливість і військовим, і ДСНС, і Національній поліції, - всім об'єднати зусилля, місцевої влади, місцевої адміністрації для того, щоб врешті-решт ми змогли відновити енергопостачання", - зазначив Прем'єр-міністр.

Окремо Володимир Гройсман подякував кожному українцю за гуманітарну допомогу для мешканців Авдіївки.

"Хочу подякувати всій країні за гуманітарну підтримку, за співчуття, тому що вантажі з продуктами харчування, з усіма іншими речами, будівельними матеріалами, їхали з усієї країни", - зазначив він.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ

Back to Top
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< лютого 2017 >
П В С Ч П С Н
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          