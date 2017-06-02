Прем'єр-міністр: Злагоджена робота відповідальних служб дозволила відновити енергопостачання в Авдіївці

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вдячний усім відповідальним службам, злагоджена робота яких дозволила відновити енергопостачання в Авдіївці, та усім українцям за допомогу мешканцям міста. Про це Глава Уряду зазначив телефоном в ефірі телеканалу "Інтер".

"Я хочу подякувати всім, хто вдень і вночі працював, щоб забезпечити життєдіяльність, а з іншого боку, зробити все, щоб відновити енергопостачання. Тепло, вода, електроенергія - це надзвичайно важливо", - наголосив Володимир Гройсман.

Глава Уряду зауважив, що декілька днів тому був в Авдіївці. За його словами, мешканці міста опинилися у дуже складних умовах.

"Я хочу підкреслити, що жителі Авдіївки є великими людьми, абсолютно стійкими, які не піддавалися на будь-які провокації. Це все дало можливість і військовим, і ДСНС, і Національній поліції, - всім об'єднати зусилля, місцевої влади, місцевої адміністрації для того, щоб врешті-решт ми змогли відновити енергопостачання", - зазначив Прем'єр-міністр.

Окремо Володимир Гройсман подякував кожному українцю за гуманітарну допомогу для мешканців Авдіївки.

"Хочу подякувати всій країні за гуманітарну підтримку, за співчуття, тому що вантажі з продуктами харчування, з усіма іншими речами, будівельними матеріалами, їхали з усієї країни", - зазначив він.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ