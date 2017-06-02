Після підвищення мінімальної зарплати у країні створюються нові робочі місця, зменшилася чисельність безробітних та відбувається детінізація економіки, - нарада під головуванням Прем'єр-міністра

Статистичні показники січня свідчать про позитивний вплив на економіку підвищення удвічі мінімальної заробітної плати до 3200 грн: у січні в країні було створено 28 тис нових підприємств, на 16% зменшилася чисельність безробітних та відбувається детінізація економіки.

Про це зазначили учасники наради під головуванням Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, присвяченій виплаті мінімальної заробітної плати на рівні 3200 грн. В нараді взяли участь Міністр соціальної політики України Андрій Рева, Міністр фінансів України Олександр Данилюк та Голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров.

"Ми прожили перший місяць 2017-го року. По усім показникам ми маємо сьогодні тенденції до зростання кількості, якості робочих місць і підвищеної заробітної плати для людей працездатного віку", - наголосив Прем'єр-міністр.

"Ми вважаємо, що мінімальна заробітна плата - це правильний крок. Лютий і березень чітко покажуть, що у нас є збільшення кількості підприємців, збільшення мінімальної заробітної плати, середньої заробітної плати для українців, при тому, що ціни залишатимуться у межах сезонних коливань без будь-яких інших додаткових інфляційних процесів", - підкреслив Володимир Гройсман.

Прем'єр-міністр закликав забезпечити діалог із бізнесом та роз'яснення для того, щоб допомогти якомога швидше запровадити рішення про мінімальну заробітну плату.

"Сама ціль перевірок полягає у тому, щоб кожен платив справедливу мінімальну заробітну плату і не уникав цього. Мене не цікавить штрафні санкції - мене цікавить глибина покриття рішення про 3200 грн", - підкреслив Володимир Гройсман.

"З бізнесом треба вести діалог, роз'яснювати, бо фактично усі мають зрозуміти тільки одну річ: людям, які працюють, треба платити, за них треба сплачувати внески в Пенсійний фонд, щоб вони отримували нормальну пенсію, інші податки, які передбачає законодавство. Тут важливо, щоб ми досягли 100% виконання цього рішення не за рахунок штрафних санкцій, не за рахунок тиску, а за рахунок роз'яснення і партнерства з реальним сектором економіки", - наголосив він.

Володимир Гройсман також наголосив, що в бюджетній сфері передбачено достатньо ресурсів для забезпечення виплати підвищеної заробітної плати вчителям, лікарям відповідно на 50% і 30%, а також рятувальникам.

"Наше завдання з вами - зробити усе залежне, щоб ми досягли максимального покриття виконання рішення, що кожна працююча людина має отримати нарахування заробітної плати на рівні не менше 3200 грн. Це наше фундаментальне завдання. Ми маємо потурбуватися про кожну працюючу людину", - зауважив Глава Уряду.

Голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров в свою чергу повідомив, що за даними ДФС, у січні нового року в Україні зареєструвалось майже 28 тис нових підприємців.

Протягом січня було закрито 156 тис ФОП, з них лише 16,4 тис - реально працюючих, повідомив Роман Насіров. 90% з тих, хто припинив свою підприємницьку діяльність у грудні-січні, перебували на загальній системі оподаткування. З них 98% не здійснювали ніякої господарської діяльності, зауважив він.

У січні 2017 року було зібрано ПДФО на 40% більше, майже 2,9 млрд грн, ніж у січні минулому році, ЄСВ – на 700 млн грн більше. Порівняно до запланованих надходжень ЄСВ, це додаткові 1,8 млрд грн, або 20%, повідомив Роман Насіров.

"Починаючи з січня, ми бачимо наповнення Пенсійного фонду абсолютно нормально, прогнозовано, з суттєвим перевиконання планів. Це додаткові кошти, які забезпечать гарантовану виплату усіх соціальних виплат вчасно і потім навіть можна говорити про якесь збільшення", - зазначив він.

Також протягом січня було працевлаштовано 45 тис осіб. Таким чином, на 32%, або на 11 тис, порівняно з минулим роком зросла кількість людей, забезпечених роботою. При цьому чисельність оперативно працевлаштованих зросла з 14 до 26 тис осіб, повідомив Міністр соціальної політики Андрій Рева.

На 16%, або на 80 тис осіб, зменшилася чисельність безробітних, свідчать дані Державного центру зайнятості. Також на 15%, або 63 тис осіб, зменшилася кількість тих, хто отримує допомогу по безробіттю.

"Те, що нам розповідають про масові звільнення, хочу доповісти: були попереджені про звільнення 29 тис осіб у січні 2017 р. Для порівняння з січнем 2016 року кількість тих, кого попередили, на 26% менша, – підкреслив Андрій Рева. – Ці цифри свідчать про те, що попри заяви про "зраду" і таке інше, факти говорять про інше: навпаки, ситуація на ринку праці поліпшується".

Згідно з даними у сфері зайнятості у січні 2017 року на 37 тис, або 48%, зросла кількість нових вакансій у базі даних служби зайнятості та склала 115 тис, зазначив він.

Завдяки підвищенню мінімальної заробітної плати середня заробітна плата на вакансію становить 3900 грн, що майже удвічі вища, ніж минулого року.

Економічні дані також свідчать, що після підвищення удвічі мінімальної заробітної плати відбувається детінізація економіки і заробітні плати виходять з тіні, наголосив Міністр фінансів Олександр Данилюк.

За його словами, заплановані надходження до Державного бюджету реалізуються.

У січні надходження ЄСВ збільшилося на 1,9 млрд грн, або майже на 20%, ПДФО порівняно з аналогічним періодом минулого року - на 1,3 млрд грн, або 38,6%.

"Гроші, які формують безпосередньо ресурс, ми отримуємо ритмічно, як планувалося. Тому з точки зору бюджету ніяких ризиків немає", - зазначив Олександр Данилюк.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ