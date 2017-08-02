Прем'єр-міністр: Уряд зробить все для того, щоб обсяг направлених у місцеві бюджети акцизів перевищив показники 2016 року

Уряд докладатиме зусиль для того, щоб обсяг акцизів, що направлятимуться у місцеві бюджети після зміни системи їх зарахування, був більший, ніж у 2016 році, запевнив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

У середу Кабінет Міністрів ухвалив постанову "Про порядок зарахування частини акцизного податку виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування".

Володимир Гройсман нагадав, що питання зміни системи зарахування акцизів до місцевих бюджетів багато обговорювалося під час бюджетного процесу наприкінці 2016 року.

"Ми як Уряд пообіцяли, що це буде справедлива система, яка у сумі буде не меншою, ніж 2016 році. Але ми все зробимо для того, щоб акцизи у місцеві бюджети були направлені у більшому обсязі, ніж це було у 2016 році", - підкреслив він.

Відповідні рішення були спільно опрацьовані Міністерством фінансів України та Міністерством регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України.

"Нарешті ми розпочнемо розщеплення цих платежів до місцевих бюджетів. Це добра новина для усіх місцевих бюджетів", - наголосив Володимир Гройсман.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ