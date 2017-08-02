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Володимир Гройсман: Малий і середній бізнес має отримати доступ до посильних кредитів від банків

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Прем'єр-міністр Володимир Гройсман очікує кардинальних та рішучих кроків від Національного банку України щодо відновлення кредитування малого і середнього бізнесу. Про це Глава Уряду зазначив на засіданні Кабінету Міністрів України у середу.
"Важливо, щоби банки відновили кредитування малого і середнього бізнесу. Бізнес це очікує. Певні кроки вже зроблені Національним банком. Я розраховую на те, що ці кроки будуть більш кардинальними, більш рішучими для того, щоб малий і середній бізнес мав доступ до посильних кредитів, тому що кредити за 20-30% нікому не потрібні. Нам потрібні кредити, які мають невелику вартість, для того, щоб ми могли інвестувати і рухатися далі", - зазначив він.

Володимир Гройсман зауважив, що розвиток реального сектору економіки важливий для прискорення економічного зростання в країні.

Він зазначив, що сьогодні здійснюються інвестиції в українську промисловість. "Ми запускаємо ланцюг національного виробництва в країні, національної промисловості", - зазначив він.

Так, Уряд приймає рішення щодо стимулювання сільськогосподарського машинобудування, будівництва.
"Інвестиції, які ми робимо, дадуть можливість нам прискорювати економічне зростання", - сказав Прем'єр-міністр.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ

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