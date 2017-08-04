Уряд передбачив достатньо коштів для 100% забезпечення безкоштовними ліками хронічно хворих за програмою "Доступні ліки" до кінця року, - Прем'єр-міністр

Передбачених 500 млн грн вистачить, щоб забезпечити урядову програму "Доступні ліки" щодо компенсації вартості ліків для хронічно хворих на гіпертонію, діабет ІІ типу та бронхіальну астму. В іншому випадку - Уряд знайде ресурси, щоб забезпечити 100% виконання програми до кінця року. У цьому запевнив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі телеканалу "112" у вівторок.

"Ми проаналізували: 500 млн грн, які у нас зарезервовані, нам вистачить на те, щоб до кінця року забезпечити усіх безкоштовними ліками. Але якщо нам потрібно буде ще 500 млн, то обіцяю, що знайду ще 500 млн, які я направлю на те, щоб забезпечити 100% постачання цих ліків для хронічно хворих [від гіпертонії, діабету ІІ типу та бронхіальної астми]", - заявив Глава Уряду.

Механізм реімбурсації вже привів до зниження цін на препарати від цих хвороб на 30-50%, наголосив Прем’єр-міністр. "Бо вони [аптечні мережі] не можуть продавати [препарати] за подвійними цінами: там, де держава компенсує за нижчими цінами, а людям – за вищими. Це абсурд. Тому реімбурсація привела до зниження цін на ці ліки", - зазначив він.

Сьогодні вже 35 компаній-виробників, серед яких представники ЄС, України, Ізраїлю та інших країн, взяли участь у цій програмі. Держава буде якісно виконувати свої зобов'язання перед виробниками і "заплатить усім до копійки", наголосив Глава Уряду.

Він впевнений, що якщо протягом першого місяця роботи системи можуть бути недосконалості, то на другий місяць система почне працювати правильно.

Глава Уряду окремо подякував Міністру Кабінету Міністрів та команді Міністра охорони здоров'я за багатомісячну роботу над розробкою системи реімбурсації. "Це робота нашого Уряду", - підкреслив Прем’єр-міністр.

Говорячи про інші заходи, які вживає Уряд у сфері охорони здоров'я, він зауважив, що Уряд планує створення 13 кардіоцентрів по усій країні. Такі заходи дадуть можливість зменшити смертність від серцево-судинних захворювань на 3 тисячі осіб щороку. "Це 3 тисячі родин, це чийсь батько, чиясь мати, рідна, близька людина. Тобто ми можемо зробити 3 тис. людей щасливими, від того, що вони будуть жити, це нам під силу", - наголосив він.

У 2017 році Уряд передбачив 5,9 млрд грн на закупівлю ліків для стаціонарних хворих, що на 2 млрд грн більше ресурсу минулого року, та буде здійснювати це із допомогою міжнародних організацій. "Треба чесні, прозорі процедури. Я не хочу, щоб хтось на хворобі людей щось вкрав. Я вважаю, що це мародерство", - переконаний Володимир Гройсман.

Крім того, Уряд працює над запровадженням реформи системи охорони здоров'я, що дозволить зокрема змінити фінансування зі стін лікарень на конкретну медичну послугу.

У цьому контексті Прем’єр-міністр закликав усі відповідальні сили об'єднатися заради запровадження реформи. "Я дуже хочу змінити цю систему. Я би хотів, щоби усі об’єдналися, - наголосив Володимир Гройсман. - Заради того, щоб змінити цю систему, я готовий говорити з усіма, я готовий робити усе для того, щоб у нас були не стіни лікарень, а якісна медична послуга".

Також в Україні потрібно зберегти педіатричну службу, зміцнити терапевтичну службу, розвивати сімейну медицину, запроваджувати європейські протоколи лікування, переконаний Глава Уряду.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ