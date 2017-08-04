Прем'єр-міністр доручив утворити спеціальну робочу групу з питань вивчення ситуації на ринку газу та усунення будь-яких монополій в цій сфері

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив утворити спеціальну робочу групу за участю представників Міністерства економічного розвитку й торгівлі, Антимонопольного комітету та депутатського корпусу для вивчення ситуації на ринку газу, ринку послуг з доставки газу та усунення будь-яких, передусім приватних, монополій, які працюють у цій сфері. Відповідне доручення Глава Уряду оголосив під час засідання Кабінету Міністрів, в якому взяли участь представники фракції Радикальної партії України на чолі зі своїм лідером Олегом Ляшком.

Звертаючись до Прем’єр-міністра, Олег Ляшко відзначив, що сьогодні ринок доставки палива до споживачів вкрай монополізований, і ця ситуація вимагає негайного втручання влади, зокрема Кабінету Міністрів. "Ми звертаємося до Уряду і особисто до Прем’єр-міністра прийняти рішення, дати доручення, розглянути (ситуацію) й викинути корупцію з газового ринку. Я прошу відреагувати на наше звернення", - сказав народний депутат.

Відповідаючи парламентарію, Глава Уряду сказав: "Я даю доручення Першому віце-прем’єр-міністру утворити групу, ми залучимо до неї народних депутатів, всі необхідні міністерства, Міністерство економічного розвитку й торгівлі та Антимонопольний комітет, аби розібратися об’єктивно з цим питанням".

Володимир Гройсман додав, що свого часу Уряд скасував всі оборудки на ринку продажу газу і одночасно забезпечив підтримку 7,5 мільйонів українських родин. "Сьогодні треба боротися за доходи громадян. Хочу запевнити в тому, що я чую людей. Але чути - мало. Треба не тільки почути, а й зрозуміти людей. І я концентруюсь над тим, аби змінити ситуацію в країні", - наголосив Прем’єр-міністр і додав, що мета оновлення країни - це те, що може об’єднати різні політичні сили.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ