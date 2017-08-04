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Прем'єр-міністр доручив розробити урядові рекомендації із забезпечення доступу людей з особливими потребами до соціальних об'єктів та транспорту

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Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Уповноваженій Уряду з питань прав людей з інвалідністю Раїсі Панасюк розробити рекомендації Уряду для місцевих органів влади з питань забезпечення у містах країни безбар'єрності - доступу людей з обмеженими можливостями до соціальних об’єктів, об’єктів інфраструктури, житлового фонду.

Відповідне доручення Прем’єр-міністр дав під час розгляду Урядом проекту постанови Кабінету Міністрів "Про внесення змін до Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку" на засіданні у середу.

"Давайте затвердимо наші рекомендації з конкретними заходами рішенням Уряду і направимо їх у кожне місто, щоб була типова історія, за якою вони можуть зробити свої місцеві програми, або вдосконалити існуючі, і зробити реальний план дій, коли можливо зробити серйозну програму безбар'єрності. Думаю, що буде дуже правильний крок, у тому числі при закупівлях транспорту, при модернізації дошкільної, пришкільної освіти, забезпечити інклюзивність", - зазначив Глава Уряду.
Відповідні рекомендації щодо забезпечення безбар'єрності Уряд розгляне найближчими тижнями.

Володимир Гройсман переконаний, що безбар'єрність є надзвичайно важливим питанням для України, і воно має бути у пріоритеті під час роботи центральної та місцевих органів влади.

"Нам треба, щоб в кожному місті була програма доступності і безбар'єрності: громадський транспорт, під'їзди, де живуть люди з інвалідністю, бордюри, доступ до туалетів, аптек, лікарень, шкіл, громадських місць. Питання є надзвичайно важливим", - наголосив він.

Прем’єр-міністр підкреслив, що у результаті фінансової децентралізації сьогодні у місцевих органів влади є достатньо коштів для того, щоб забезпечити умови безбар'єрного доступу для людей з обмеженими можливостями.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ

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