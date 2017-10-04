Прем'єр-міністр під час "гарячої лінії" поспілкувався із громадянами про пенсійну реформу, комунальні платежі та підвищення мінімальної заробітної плати

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у понеділок відвідав Урядовий контактний центр, куди громадяни направляють свої звернення до органів державної влади.

Глава Уряду поспілкувався телефоном із громадянами та відповів на питання, що їх хвилювали, зокрема щодо збільшення платежів після введення абонентської плати за постачання газу, виплати заробітних плат після підвищення мінімальної заробітної плати удвічі до 3200 грн, планів Уряду щодо проведення пенсійної реформи, з питань соціального забезпечення, відбудови інфраструктури, а також обговорив ситуацію на тимчасово окупованих територіях із мешканцями Дебальцевого.

Так, Володимир Гройсман розповів громадянам про запроваджену урядову програму "Доступні ліки", що передбачає видачу хронічно хворим безкоштовних ліків проти серцево-судинних захворювань, цукрового діабету ІІ типу та бронхіальної астми, що розпочала дію з 1 квітня. На сьогодні у програмі взяли участь близько 35 компаній-виробників, цей перелік буде розширюватися.

Також Прем’єр-міністр розповів громадянам, що Уряд планує проведення пенсійної реформи цього року, що дозволить підвищити пенсії в Україні вже з 1 жовтня.

"Ми готуємо зміни до пенсійного законодавства, які мають привести до того, щоб підвищити достатньо суттєво пенсії. Ми вважаємо, що ми 1 жовтня маємо вийти на те, щоб нарахувати людям пенсій по-новому. Єдине - нам треба, щоб нас підтримав Парламент, ми зараз над цим працюємо. Думаємо, що до середини літа вони нас мають підтримати. Таким чином, це питання буде урегульоване системно, ми зробимо оновлення пенсій і ваша пенсія, виходячи з вашого стажу та відрахувань, які ви зробили, суттєво збільшиться", - сказав Глава Уряду.

Коментуючи звернення щодо введення абонентської плати за постачання газу, Володимир Гройсман наголосив, що збільшення платежів для населення після такого рішення НКРЕКП є неприпустимим.

"Я вважаю, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) зробила величезну помилку, - зауважив Володимир Гройсман. - Коли вони почали розщеплювати транспортування і ціну газу, загальний рахунок у людей виріс".

У зв'язку з цим 3 квітня Глава Уряду звернувся до керівника НКРЕКП з проханням переглянути рішення про введення абонентської плати за постачання газу. У свою чергу НКРЕКП зупинила рішення про розмежування рахунків за газ та доставку палива, яке передбачало введення абонентної плати за постачання газу для різних категорій споживачів.

Прем’єр-міністр зазначив, що учора, у неділю, 9 квітня, провів нараду з цього питання та знову звернувся до керівника НКРЕКП з проханням не приймати жодних рішень, допоки не буде вирішено питання "щодо справедливої ціни".

Він зауважив, що тарифи на комунальні послуги затверджує не Уряд, а регулятор, що є незалежним органом.



Довідкова інформація про звернення громадян на урядову "гарячу лінію", Урядовий портал та веб-сайт Урядового контактного центру у березні 2017 року

У березні 2017 року державна установа "Урядовий контактний центр", яка забезпечує функціонування урядової "гарячої лінії" та веб-сайту Центру, отримала 125 180 звернень, з них – 4 068 електронних, прийнятих через веб-сайт Центру (3 410) та Урядовий портал (658). 71 907, або 57,4 % звернень не потребували розгляду органами виконавчої влади та отримали необхідну інформацію безпосередньо від фахівців Центру. Решту звернень – 53 273, або 42,6 %, після попереднього опрацювання надіслано відповідним органам виконавчої влади та Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Основні питання, що порушувалися: щодо соціального захисту населення (15 160 звернень, або 28,5 %), комунального господарства (8 390, 15,7 %), діяльності посадових, службових осіб (5 049, 9,5 %), оплати праці (2 182, 4,1%), діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування (2 139, 4%), пенсійного забезпечення (1 736, 3,3 %).

Головні питання звернень громадян у березні – соціальний захист, отримання безготівкової субсидії на оплату житлово-комунальних послуг та готівкової – на придбання скрапленого газу і твердого побутового палива, інших соціальних виплат; проблемні питання провадження підприємницької діяльності, зокрема щодо відшкодування ПДВ, недопущення безпідставних перевірок малого і середнього бізнесу контролюючими органами.

Частина звернень стосується проблем у сфері охорони здоров’я: незабезпечення хворих на цукровий діабет, онкологічних захворювань, ниркової недостатності медичними препаратами на пільгових умовах, затримки або відмов у виїзді за викликами бригад екстреної медичної допомоги, неналежного проведення лікування пацієнтів у медичних закладах тощо.

Серед звернень – питання щодо відновлення опалення, водо- та газопостачання медичних і навчальних закладів і житлових будинків, термінового проведення ремонту аварійних комунальних мереж тощо.

Також більш ніж 200 звернень надійшло у зв’язку з надзвичайною ситуацією у м. Балаклії Харківської області через вибухи на базі зберігання боєприпасів.

Найчастіше, у розрахунку на 10 тисяч населення, до Урядового контактного центру зверталися жителі м. Києва (28,5), Дніпропетровської (22,4), Харківської (18,0), Херсонської (16,4), Запорізької (15,3), Кіровоградської (14,1), найменше – Тернопільської (4,6) та Волинської (5,1) областей. Середній показник звернень по Україні - 11,3 звернення.

Від громадян також зареєстровано 406 подяк посадовим особам органів влади та працівникам Центру за сприяння у вирішенні порушених питань.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ