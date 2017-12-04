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Прем'єр-міністр про дороги: Ми готові інвестувати в якість доріг, але "халтуру" по регіонах терпіти не будемо

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Уряд України готовий інвестувати державні кошти в розвиток дорожнього господарства і підвищення якості доріг, але не буде терпіти «халтуру» - незалежно від джерел фінансування робіт. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман в ході засідання Уряду, однією з головних тем якого стало поточне виконання дорожніх робіт.

«Ми робимо системні кроки, консолідуємо зусилля. І ми готові інвестувати в те, щоб українські дороги отримали належну якість. Але якщо ми будемо бачити «халтуру» по регіонах… Неважливо - це державні або місцеві кошти, ми не будемо цього терпіти. Халтурників виводьте поза межі. Про них буде знати вся країна. Я підтримую зміну підходів до контролю якості», - сказав Володимир Гройсман.

Він також висловив пропозицію проводити подібні засідання Уряду раз на два-три тижні і інформувати країну про те, що відбувається на дорогах, які завдання стоять перед «Укравтодором» і куди направляються кошти.
При цьому він додав, що бюджетні асигнування для проведення робіт є, і вони значні. "І я впевнений, що можна вирішити й питання зарплат для дорожніх робітників. Треба просто перестати красти", - сказав Глава Уряду.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ

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