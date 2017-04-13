Прем'єр-міністр закликає українців користатися можливостями урядової програми "Доступні ліки"

Уряд передбачив достатньо коштів, у тому числі резерви, для того, щоб забезпечити постійність програми виділення безкоштовних ліків за трьома захворюваннями, і тому Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман закликає українців користатися запропонованими можливостями.

Спілкуючись із журналістами в рамках поїздки до Кропивницького, Глава Уряду сказав: "Хочу запевнити, що ми будемо фінансувати програму в повному обсязі. Кошти у нас для цього є, навіть резерв передбачений, тому просив би українців користатися цією програмою і просто бути здоровими".

При цьому він запропонував українцям звертатися на Урядову "гарячу лінію" 1545 для отримання необхідної інформації.

Володимир Гройсман підкреслив, що урядова програма "Доступні ліки" почала дію з 1 квітня і є постійною. Крім того, Уряд, за словами Прем’єр-міністра, реалізує й інші програми з метою скорочення захворюваності й смертності. Однією з таких програм є програма розбудови кардіоцентрів по усій країні.

"Давайте швидко реалізовувати цю програму, - сказав Володимир Гройсман. - Ангіографічне обладнання, спеціалісти мають бути по усій Україні, щоби українці мали доступ до лікування. Це зниження смертності та інвалідності. Це те, що нам потрібно зробити. Тривалість життя українців має зростати".

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ