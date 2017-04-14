Запобігання та протидія пожежам в екосистемах — пріоритетне завдання для ДСНС, – Микола Чечоткін

14 квітня в ДСНС під головуванням Віце-прем’єр-міністра - Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадія Зубка відбулося чергове засідання Державної комісії з питань ТЕБ та НС щодо запобігання та протидії масовим пожежам лісів, торфовищ і сільськогосподарських угідь у літній період 2017 року. Участь у засіданні взяли Голова ДСНС Микола Чечоткін, представники центральних органів виконавчої влади, обласних державних адміністрацій, голови регіональних комісій з ТЕБ та НС.

“Запобігання виникненню пожеж у природних екосистемах є вкрай важливим питанням, особливо на даний час. Адже розпочинається спекотний період і саме тому необхідно вжити всіх заходів аби не допустити масових загорань у лісах, на торфовищах, сільгоспугіддях. Ми повинні продемонструвати такі ж злагоджені дії всіх відомств, як під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у м. Балаклія. За короткий час нам вдалося скоротити 10-км зону забруднення боєприпасами до 150 метрів і люди вже розпочали сільськогосподарські роботи на полях. Тож це є яскравим прикладом взаємодії всіх органів, що повинна бути і в питанні протидії пожежам в екосистемах”, - сказав Геннадій Зубко.

У свою чергу Голова ДСНС Микола Чечоткін зазначив, що кожного року в Україні виникає близько 25 тисяч пожеж у лісах, на торфовищах, сільгоспугіддях на загальній площі понад 31 тисяч га. Минулого року завдяки своєчасно вжитим профілактичним заходам, постійному моніторингу обстановки та оперативному реагуванню на всі випадки загорань вдалося зменшити кількість пожеж в екосистемах. Зокрема, лісових пожеж - у 2,5 рази, а їх площу у 2,3 рази, на торфовищах - у 2 рази, а площу у 6 разів, на сільгоспугіддях - на 35 %.

"Цього року ми вже фіксуємо негативну статистику щодо збільшення пожеж в екосистемах. Так, кількість лісових пожеж порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшилась вдвічі, а площа- втричі. Найбільше загострення ситуації очікується у травні, коли люди розпочинають масове відвідання лісових масивів та в липні-серпні під час спалювання пожнивних залишків. Саме тому необхідно терміново вжити ряд превентивних заходів з метою запобіганню виникнення пожеж в екосистемах. В першу чергу, посилити профілактичну роботу з громадянами, проводити посилений моніторинг пожежної обстановки та здійснити протипожежне облаштування лісових масивів",- зазначив Микола Чечоткін.

Голова ДСНС також зазначив, що здебільшого основними причинами виникнення пожеж в екосистемах є, в першу чергу, підпали, відсутність належного контролю з боку лісокористувачів і власників земельних ділянок щодо виконання правил пожежної безпеки та безвідповідальне ставлення населення під час перебування на відпочинку у лісових масивах. Тому вкрай важливим питанням є врегулювання на законодавчому рівні питання посилення адміністративної відповідальності за порушення правил пожежної безпеки у лісах, на торфовищах і сільгоспугіддях.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ