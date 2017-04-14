Глава Уряду допускає збільшення оборонного бюджету країни вдвічі

Бюджет України, що направляється на потреби армії та забезпечення питань оборони й безпеки, який сьогодні становить біля 130 млрд грн, може бути збільшений вдвічі за умов сталого економічного розвитку, сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман в ході виступу в Верховній Раді України.

«Я хочу подякувати нашим українським воїнам, які захищають нашу рідну землю, - сказав Глава Уряду. - Я хочу підкреслити, ми маємо сьогодні 130 млрд бюджету українських військ, безпеки й оборони. Але найкращим буде збільшення оборонного бюджету нашої країни вдвічі. А це можна зробити тоді, коли у нас буде розвинута економіка».

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