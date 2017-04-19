Прем'єр-міністр ініціює проведення інформкампанії щодо можливостей безвізу з ЄС та закликає міграційні служби не допускати черг при оформленні необхідних документів для подорожей в Європу

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман вважає необхідним проведення широкої кампанії інформування населення щодо можливостей безвізового режиму між Україною та Європейським Союзом, а також закликає міграційні служби докласти всіх зусиль, аби не допустити черг при оформленні біометричних паспортів громадян для

Володимир Гройсман нагадав, що отримання безвізового режиму стало результатом масштабної роботи всієї країни, яка змогла виконати понад 150 різних заходів реформ.

"Найближчим часом ми отримаємо можливість для того, щоб українці подорожували без віз по території ЄС. На превеликий жаль, це відбувається пізніше, ніж ми планували. Це не щось таке, що ми маємо великим подарунком, - сказав Глава Уряду. - Я вважаю, що візовий режим для українців - це рудимент старої системи, яка відгороджувала 45-мільйонну країну у центрі Європи від цивілізованого світу. Те, що ми розпочали непростий, але історичний рух, для того, щоб повернутися до європейської родини, говорить тільки про єдине, що такими кроками ми зробимо усе залежне, щоб українців у кожному куточку світу поважали, щоб ніхто нас не вважав людьми "іншого сорту". Тому ми маємо зняти усі бар'єри, які у нас є, і рухатися достатньо динамічно, у тому числі проводячи необхідні зміни усередині нашої країни".

Говорячи про інформаційну кампанію, Володимир Гройсман запропонував організувати представництва прикордонної служби, консульств, посольств - у пунктах перетину кордону, а також зібрати міжвідомчі групи на кордонах для опрацювання технічних питань, які потрібно буде врегулювати після запровадження безвізового режиму із ЄС. "Щоб за кожного громадянина ми боролися, за його права, щоб люди не залишалися сам на сам", - зазначив Глава Уряду.

У цьому контексті він також звернув увагу на необхідність нових підходів в роботі Міграційної служби, яка має забезпечити якісне та швидке надання адміністративних послуг українцям - без черг.

"Щоб люди не відчували жодних проблем. Система має функціонувати належним чином. Треба, щоби ми уникнули такого явища як черги до паспортиста. Якщо у нас люди будуть стояти у чергах до паспортистів, то це ще один рудимент, який треба "вибити" з наших служб, можливо, які неправильно організували роботу на місцях. Паспортист, людина, яка надає адміністративну послугу, має бути, по-перше, ввічлива і дуже швидко потрібно це робити, щоб ні у кого не виникало жодної негативної реакції на отримання цих послуг", - наголосив Прем’єр-міністр.

Він підкреслив, що багато повноважень у цій сфері вже передані на місцевий рівень. "Важливо забезпечити максимальну доступність для людей, проявити організаційну єдність, коли усі послуги можливо отримати в одному місці", - додав Глава Уряду.

У лютому 2017 р. фінська сторона обрала двох консультантів для ідентифікації проекту – Раїсу Венелейнен і Кірсі Ліндроос. Вони мають відмінні знання в освітній сфері, зокрема пані Венелейнен має багаторічний досвід роботи в Міністерстві освіти і культури Фінляндії на різних посадах.

Консультанти напрацюють проект документу, за яким здійснюватиметься подальша співпраця. Він повинен бути заснований на пріоритетах, зазначених в концепції Нової Української Школи. Основна увага буде зосереджена на реформах базової середньої освіти та професійної підготовки.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ