Опалювальний сезон 2016-2017 року пройшов у сталому режимі, - Мінрегіон

Протягом всього опалювального сезону підприємствами комунальної теплоенергетики забезпечено централізованим теплопостачанням житловий фонд та соціальні об’єкти по всій Україні. За попередніми висновками можна сказати, що опалювальний сезон, який розпочався в жовтні, пройшов стабільно.

Про це сказав заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Едуард Кругляк під час наради «Підсумки проходження опалювального сезону 2016-2017 року, підготовка та виконання планів заходів до опалювального сезону 2017-2018 року. Проблемні питання та шляхи їх вирішення».

«Незважаючи на всі складнощі його підготовки влітку минулого року та умови роботи теплопостачальних організацій під час опалювального сезону, вдалось не допустити масштабних випадків припинення теплопостачання в регіонах»,- зазначив заступник директора департаменту систем життєзабезпечення та житлової політики Мінрегіону Віктор Токаренко.

Найчастіше аварійні ситуації, які супроводжувались тимчасовим (добовим) припиненням теплопостачання, відбувались у зв’язку з пошкодженням тепломагістралей. «Під час опалювального періоду відбулось 1353 технологічних порушення на теплових мережах, 448 – на індивідуальних теплових пунктах та внутрішньобудинкових мережах», - повідомив заступник Головного державного інспектора України з енергетичного нагляду Роман Боднар.

Заступник директора департаменту економіки систем життєзабезпечення Дмитро Петрунін проінформував про фінансово-економічний стан теплопостачальних підприємств та заходи щодо його стабілізації.

Віктор Токаренко звернув увагу присутніх на стан оснащення загальнобудинковими приладами обліку теплопостачання. На сьогодні майже 56 тисяч будинків, що підключені до централізованого опалення, оснащені тепловими лічильниками, що складає 68,6% від загальної кількості. Він повідомив, що на наступному пленарному засіданні Верховної Ради України в травні планується розгляд у 2-му читанні законопроекту «Про комерційний облік комунальних послуг», реєстраційний № 4901, відповідно до якого обмежені терміни встановлення приладів обліку теплової енергії та холодної і гарячої води, а саме: теплової енергії - протягом року з дня набрання чинності цим Законом; гарячої та питної води - протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом.

Заступник директора департаменту нагадав, що для зменшення використання газу для генерації теплової енергії прийнято Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про теплопостачання» щодо стимулювання виробництва теплової енергії з альтернативних джерел енергії», яким передбачаються тарифи на теплову енергію для суб’єктів господарювання, що здійснюють її виробництво на установках з використанням альтернативних джерел енергії, включаючи теплоелектроцентралі, теплоелектростанції та когенераційні установки, для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, а також для потреб населення встановлюються на рівні 90 відсотків діючого для суб’єкта господарювання тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб відповідної категорії споживачів.

Під час заходу було проінформовано щодо розробленої Мінрегіоном спільно з експертами Концепції реалізації державної політики у сфері теплопостачання, яка найближчим часом буде подана на затвердження до Уряду.

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ