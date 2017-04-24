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Філії опорних шкіл можуть виконувати функції не лише початкової школи, а й дитячих садків – постанова Кабміну

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Філіями опорних шкіл відтепер можуть бути навчально-виховні комплекси (НВК) – заклади, що об’єднують початкову школу та дитячий садок. Відповідну постанову було прийнято сьогодні, 19 квітня, на засіданні Уряду.

«Часто філії опорних шкіл – це заклади, в яких було понижено ступінь після створення опорної школи. Тобто раніше в приміщенні цього закладу могла повноцінно функціонувати старша, базова та початкова школа. Після створення опорної школи в філії залишилася, наприклад, лише початкова школа. Часто в таких закладах є вільні приміщення, де можна відкрити повноцінний дитячий садок, але законодавством це не було унормовано. Цим рішенням ми робимо крок назустріч місцевим громадам і даємо їм можливість утворювати у філіях повноцінні НВК», – зазначила Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.

Також постанова вносить деякі зміни у визначення опорної школи. Зокрема, до таких шкіл тепер можуть відноситися заклади, що не мають філій, але до них здійснюється підвезення учнів не менше ніж з трьох селищ, сіл.

Документ прийнято з доопрацюванням. МОН планує підкреслити в постанові важливість підвезення до опорних шкіл дітей з особливими потребами. Також Міністерство співпрацюватиме із Урядовим уповноваженим з прав осіб з інвалідністю над забезпеченням умов для підвезення учнів з особливими потребами у тих населених пунктах, де це необхідно.

Нагадуємо, що наразі в Україні функціонує 178 опорних навчальних закладів. З 2013-2014 до 2016-2017 навчальних років було реорганізовано зі зміною ступеня 485 навчальних закладів, що відповідає політиці МОН, згідно з якою початкова школа має бути якнайближче до місця проживання учня.

Міністерство освіти і науки України

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