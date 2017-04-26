Перспективи виробництва сонячної електроенергії у Чорнобильській зоні - мінімум 1.1 ГВт, - Геннадій Зубко

Перспективи виробництва сонячної електроенергії у Чорнобильській зоні – мінімум 1.1 ГВт енергії. Це, фактично, співмірно з потужністю 4 енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції.

Про це повідомив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко під час офіційного візиту Президента України Петра Порошенка до Білорусі з нагоди річниці аварії на ЧАЕС.

Віце-прем’єр-міністр зазначив, що за сприяння Мінприроди перший проект відновлювальної сонячної енергетики на території зони відчуження вже почали реалізовувати. Там із залученням українських інвестицій будується невелика сонячна станція.

«Проте у Чорнобильській зоні на площі у понад 2000 га ми маємо величезний потенціал для генерації альтернативної енергетики, в першу чергу сонячної. Маємо перетворити зону відчуження на територію розвитку, інновацій, інвестицій та відкрити Україні й світу її нові можливості», - зазначив Геннадій Зубко.

ПРЕС-СЛУЖБА ВІЦЕ-ПРЕМ'ЄР-МІНІСТРА УКРАЇНИ