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Перспективи виробництва сонячної електроенергії у Чорнобильській зоні - мінімум 1.1 ГВт, - Геннадій Зубко

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Перспективи виробництва сонячної електроенергії у Чорнобильській зоні – мінімум 1.1 ГВт енергії. Це, фактично, співмірно з потужністю 4 енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції.

Про це повідомив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко під час офіційного візиту Президента України Петра Порошенка до Білорусі з нагоди річниці аварії на ЧАЕС.

Віце-прем’єр-міністр зазначив, що за сприяння Мінприроди перший проект відновлювальної сонячної енергетики на території зони відчуження вже почали реалізовувати. Там із залученням українських інвестицій будується невелика сонячна станція.
«Проте у Чорнобильській зоні на площі у понад 2000 га ми маємо величезний потенціал для генерації альтернативної енергетики, в першу чергу сонячної. Маємо перетворити зону відчуження на територію розвитку, інновацій, інвестицій та відкрити Україні й світу її нові можливості», - зазначив Геннадій Зубко.

ПРЕС-СЛУЖБА ВІЦЕ-ПРЕМ'ЄР-МІНІСТРА УКРАЇНИ

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