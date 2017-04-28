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Глава Уряду перевірив стан готовності до проведення пісенного конкурсу "Євробачення-2017" в Україні

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Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у п'ятницю напередодні початку пісенного конкурсу "Євробачення-2017" в Україні ознайомився зі станом підготовки до його проведення, відвідавши Міжнародний виставковий центр у Києві.

Разом з Віце-прем’єр-міністром В'ячеславом Кириленком, Міністром культури України Євгеном Нищуком, Урядовою уповноваженою з питань права людей з інвалідністю Раїсою Панасюк та переможницею "Євробачення-2004", співачкою Русланою Глава Уряду оглянув прес-центр, зони делегацій, зони відпочинку, гримерки, сцену та глядацьку залу, медичний центр, центр нагляду з питань безпеки, а також ознайомився з матеріально-технічним забезпеченням проведення конкурсу.
Володимир Гройсман також поспілкувався із організаторами конкурсу.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ

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