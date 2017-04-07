У зоні відчуження та на прилеглих територіях погіршення радіаційного стану не спостерігається

Радіаційний фон в зоні відчуження контролюється за допомогою автоматизованої системи контролю радіаційного стану (АСКРС) ДСП «Екоцентр» у безперервному режимі на 39 пунктах. Дані цілодобово надходять до диспетчерського центру раз на годину, а в умовах надзвичайної ситуації – раз на 2 хвилини.

Враховуючи радіологічну значимість пожежі, на території зони відчуження посилено контроль за радіаційною ситуацією. В оперативному режимі аналізуються дані щодо потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання (ПЕД) та вмісту радіонуклідів у повітрі в районі пожежі.

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Поблизу району пожежі розташовано 3 пункти АСКРС. Потужність еквівалентної дози гамма-випромінювання за даними пунктів АСКРС в районі пожежі істотно не змінилася, коливання поточних значень знаходяться у звичних для кожного пункту межах (таблиця 1). Контрольні рівні потужності еквівалентної дози не перевищені.

Для оцінки радіаційного стану в район пожежі виїхала мобільна оперативна група ДСП «Екоцентр» з аспіраційним та дозиметричним обладнанням.

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ