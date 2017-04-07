Привітання Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана працівникам морського та річкового флоту з професійним святом

Шановні колеги!

Від імені Уряду та від себе особисто вітаю усіх працівників морського та річкового флоту з професійним святом!

Для економічного зростання та збільшення товарообігу важливе значення має посилення розвитку транспортних артерій як у середині країні, так і на рівні транскордонного співробітництва. Розвиток морського і річкового транспорту – це наш пріоритет, який посилюватиме економічні процеси.

Завдяки працівникам флоту ми маємо змогу здійснювати ефективну торгівлю між регіонами і розвивати регіональні економічні ініціативи, а також поглиблювати економічну співпрацю з багатьма державами світу, нарощуючи потужності вантажоперевезень.

Переконаний, що український торговельний флот перебуває на порозі великих змін. Завдяки нарощуванню економічного та виробничого потенціалу країни питання модернізації галузі стане актуальним. Поглиблення співпраці із закордонними партнерами, активне залучення зовнішніх і внутрішніх інвестицій, ефективний розвиток національного суднобудування і машинобудування, підготовка нових висококваліфікованих спеціалістів стануть складовими нашого спільного успіху.

Бажаю галузі стрімкого розвитку та процвітання, а всім працівникам – міцного здоров’я, професійного зростання, добробуту і всіх життєвих гараздів!



З повагою



Прем’єр-міністр України Володимир ГРОЙСМАН