Глава Уряду: Маємо розвивати вітчизняні аеропорти та транзитні авіамаршрути, забезпечуючи належний сервіс та високий ступінь безпеки

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Міністерству інфраструктури у найкоротші терміни завершити роботу над розробкою стратегії розвитку авіаперевезень та українських аеропортів, яка передбачатиме розвиток регіональних авіагаваней та сприятиме зміцненню конкуренції на ринку. Про це Глава Уряду сказав під час наради з питань розвитку ринку авіаційних пасажирських перевезень за участі профільних представників Уряду, керівництва найбільших аеропортів країни, авіаперевізників та експертів.

"Нам потрібна професійна, якісна стратегія розвитку авіаційних перевезень, стратегія розвитку наших аеропортів - як із міжнародним статусом, так і внутрішніх. Це перше завдання, яке стоїть перед Міністерством інфраструктури. І стратегія має бути розроблена у найкоротші терміни. Кожен аеропорт має зрозуміти своє місце, призначення і шлях досягнення мети, - сказав Володимир Гройсман. - Далі маємо продумати механізми розвитку конкуренції на ринку перевезень – аби не було дискримінації, а наш авіаперевізник був якісним, конкурентним по цінах».

При цьому Глава Уряду наголосив, що до розвитку аеропортів має долучатися й місцева влада, яка в результаті реформи децентралізації має відповідний фінансовий ресурс, який може бути задіяний.



В ході зустрічі сторони домовилися підготувати та обговорити стратегію вже в вересні. Окрім питань розвитку аеропортів – зокрема, аеропортів Львів, Херсон, Одеса, Вінниця, Запоріжжя, документ, як очікується, міститиме й шляхи підтримки національного перевізника, але без можливостей утворення будь-яких ринковий монополій, а також оновлення флоту і використання «лоу-кост» моделі перевозок. Окреме питання – безпека польотів. Якщо людина сідає в літак українських авіакомпаній, то безпека має бути гарантована, впевнений Глава Уряду. «Тому дуже важливо, щоб ці вимоги у нас були посилені", - наголосив Володимир Гройсман.

Він зазначив, що Україна може стати регіональним лідером авіаперевезень, і цьому сприятимуть позитивні тенденції, що помітні вже зараз через ріст пасажиропотоку в найбільших аеропортах країни – «Бориспіль» та «Київ».

З метою координації дій органів влади у цьому питанні Володимир Гройсман доручив створити спеціальну робочу групу щодо розвитку авіагалузі під головування Віце-прем'єр-міністра України Володимира Кістіона. "Маємо усіляко скоординувати зусилля усіх органів влади, щоб розвивати українські аеропорти, розвивати нашу країну як транзитну країну повітряного сполучення, розвивати внутрішні сполучення між нашими аеропортами усередині країни і при цьому забезпечувати високий ступінь безпеки авіаперевезень і сервісу", - наголосив Глава Уряду.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ